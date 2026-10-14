GTECO - 15 năm khẳng định vị thế trong lĩnh vực quạt công nghiệp và bước chuyển mình vươn tầm quốc tế

15 năm hành trình khẳng định năng lực sản xuất Việt

Ngày 03/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Toàn cầu GTECO đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Nhìn lại hành trình phát triển từ một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, GTECO hôm nay đã vươn lên trở thành một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo quạt công nghiệp, hệ thống xử lý môi trường tại Việt Nam.

Trải qua 15 năm tích lũy kinh nghiệm và liên tục đầu tư nhà xưởng, máy móc hiện đại, GTECO đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của thị trường.

Chuyên gia kiến tạo giải pháp, sản phẩm "Hiệu suất cao - Vận hành bền bỉ"

Trong vận hành nhà máy và công trình, các doanh nghiệp thường đối mặt với bài toán hóc búa: hệ thống thông gió PCCC không đạt chuẩn, lò hơi thất thoát năng lượng hay áp lực về chỉ tiêu môi trường. Việc dùng thiết bị đại trà, thiếu đồng bộ thường dẫn đến hỏng hóc và tốn kém chi phí.

Thấu hiểu điều đó, GTECO hướng tới định vị mình là Chuyên gia kiến tạo giải pháp, sản phẩm Quạt công nghiệp với kỹ thuật chuyên sâu. Với lợi thế chủ động từ khâu tư vấn, tính toán công suất đến chế tạo theo yêu cầu riêng của từng mặt bằng, sản phẩm GTECO giúp tối ưu hóa lưu lượng, áp suất và tiết kiệm tối đa điện năng vận hành.

GTECO chủ động trong khâu nghiên cứu, gia công và kiểm soát chất lượng.

Các dòng Quạt công nghiệp GTECO được đông đảo khách hàng, đối tác và giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tiêu chí cốt lõi: "Hiệu suất cao - V ận hành bền bỉ". Uy tín thương hiệu đã được khẳng định qua hàng loạt dự án trọng điểm trên toàn quốc, ghi dấu ấn đậm nét trên các phương tiện truyền thông uy tín.

15 năm - từ những bước đi đầu tiên đến khát vọng vươn xa

Cột mốc 15 năm không chỉ là thời điểm nhìn lại, mà là bệ phóng để GTECO bước vào chiến lược phát triển mới (2026 – 2031) với các bước chuyển mình đột phá: Doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng AI, đưa Trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản trị, điều hành và kiểm soát chất lượng tự động tại nhà máy, nhằm tối ưu hóa tiến độ chế tạo và nâng cao năng lực vận hành tổng thể.

Nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng chuẩn kỹ thuật tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu, đưa các dòng quạt công nghiệp và thiết bị môi trường "Made in Vietnam" tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

15 năm là một hành trình đủ dài để GTECO trưởng thành từ những nền móng đầu tiên. Trong bối cảnh sản xuất xanh và tiết kiệm năng lượng trở thành yêu cầu bắt buộc, GTECO lựa chọn bước tiếp bằng tâm thế của một doanh nghiệp Việt Nam dám đầu tư, dám đổi mới, để mỗi sản phẩm mang thương hiệu GTECO không chỉ là một thiết bị sản xuất tại Việt Nam mà còn là dấu ấn của trí tuệ và khát vọng vươn tầm quốc tế.

15 năm GTECO - Khẳng định năng lực sản xuất và khát vọng "Thổi bùng sức mạnh Việt" trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết Bị Toàn Cầu - GTECO

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