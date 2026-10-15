Kết Nối Tiêu Dùng 16 năm nâng tầm chuỗi bán lẻ dụng cụ và thiết bị kỹ thuật

Xây dựng lợi thế cạnh tranh từ sự minh bạch và hợp tác chiến lược

Trong ngành máy móc - thiết bị, bài toán nguồn gốc xuất xứ và chính sách hậu mãi luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Chọn hướng đi bền vững, KNTD duy trì cam kết 100% sản phẩm chính hãng trong suốt 16 năm hoạt động. Nhờ năng lực phân phối và uy tín thương hiệu, KNTD đã thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với các tập đoàn sản xuất thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới.

Không gian cửa hàng Kết Nối Tiêu Dùng trưng bày đa dạng chủng loại hàng hóa chính hãng 100%

Việc hợp tác trực tiếp giúp KNTD không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định, đầy đủ chứng nhận chất lượng mà còn mang lại mức giá cạnh tranh cho thị trường. Các sản phẩm công nghệ cao như máy khoan Bosch chính hãng cùng hàng nghìn sản phẩm khác theo danh mục như thang nhôm, máy hàn, dụng cụ dùng pin, dụng cụ điện, thiết bị nâng đỡ, thiết bị đo đạc, đồ bảo hộ, phụ tùng và linh kiện được KNTD đưa đến tay người tiêu dùng với đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng.

Tích lũy tri thức ngành – Tư vấn đúng giải pháp cho doanh nghiệp

Với 16 năm trải nghiệm thực tế cùng thị trường, KNTD xây dựng được nguồn tri thức ngành sâu rộng. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp thiết bị đơn lẻ mà đóng vai trò là nhà tư vấn giải pháp kỹ thuật toàn diện. Từ nhu cầu trang bị gia đình, đồ nghề cho thợ công trình đến nhu cầu thu mua quy mô lớn của nhà máy, xưởng sản xuất, KNTD đều đưa ra tư vấn chính xác giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc.

Kết Nối Tiêu Dùng hợp tác chiến lược cùng các thương hiệu hàng đầu Bosch, Makita, Total … mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng

Tối ưu hóa điểm chạm với hệ sinh thái bán hàng đa kênh

Đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong bán lẻ, KNTD triển khai hệ sinh thái đa kênh toàn diện. Khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại hệ thống cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hoặc mua sắm tiện lợi qua Website, Zalo Mini App, hotline và qua các cửa hàng trên kênh thương mại điện tử.

Trải nghiệm mua sắm tiện lợi tại Kết Nối Tiêu Dùng, từ cửa hàng đến mua sắm online qua website, Zalo Mini App, …

Bùng nổ chương trình tri ân sinh nhật 16 tuổi

Đánh dấu mốc 16 năm phát triển, KNTD triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong tháng 10/2026 với thông điệp "16 năm Kết Nối Tiêu Dùng – Kết nối niềm tin":

Mua gì cũng giảm với mức ưu đãi lên đến 20% cho các ngành hàng.

Giảm trực tiếp tới 500.000đ cho các sản phẩm HOT (Thang nhôm, Máy hàn, Máy khoan...).

100% đơn hàng thành công được tích Xu đổi voucher ưu đãi, áp dụng cho Thành viên Kết Nối Tiêu Dùng.

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.000.000đ (hỗ trợ tối đa 150.000đ).

Đội ngũ chuyên gia KNTD giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn công cụ, dụng cụ phù hợp cho khách hàng

Kết Nối Tiêu Dùng – Công cụ, dụng cụ & thiết bị kỹ thuật - 100% chính hãng

Website: https://www.ketnoitieudung.vn/

Cửa hàng: Thành phố Hồ Chí Minh (115 Đường C18, Phường Bảy Hiền) | Hà Nội (Số L7-16 Khu đô thị mới Đại Kim, P. Định Công) | Hà Tĩnh (207A Nguyễn Công Trứ, P. Thành Sen)

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