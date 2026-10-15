Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về hạ tầng siêu trí tuệ

Đoàn công tác của RAND có sự tham dự của TS. Jared Mondschein, Giáo sư Phân tích chính sách thuộc Trường Chính sách công RAND. Chuyến công tác tại Việt Nam diễn ra từ ngày 13 đến 16/10/2026, với sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhằm trao đổi với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

Chương trình nghiên cứu của RAND hướng tới xây dựng khung hợp tác SI cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác, dựa trên lợi ích quốc gia của các bên và hài hòa giữa yêu cầu an ninh với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, buổi làm việc là dịp để Tập đoàn Stavian chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình phát triển các dự án hạ tầng số, qua đó trao đổi về những điều kiện cần thiết để thúc đẩy đầu tư, kết nối công nghệ , phát triển hệ sinh thái SI tại Việt Nam , và tăng cường cơ hội hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại diện Tập đoàn Stavian và đoàn chuyên gia RAND trao đổi về phát triển hạ tầng SI và cơ hội hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Stavian nhấn mạnh vai trò nền tảng của hạ tầng số đối với sự phát triển của siêu trí tuệ , bao gồm kết nối quốc tế dung lượng lớn, năng lượng sạch ổn định và trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là định hướng mà Tập đoàn đang từng bước hiện thực hoá thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech), với hai dự án trọng điểm:

Khu Công nghệ số Stavian (Stavian Digital Park): Dự án dự kiến phát triển tại TP. Hồ Chí Minh trên quy mô khoảng 300 ha, hướng tới hình thành khu công nghệ số tập trung theo mô hình trung lập, đáp ứng yêu cầu của các nhà cung cấp điện toán đám mây siêu quy mô (hyperscale) và các trung tâm dữ liệu SI . Giai đoạn 1 đặt mục tiêu công suất điện 300 MW vào năm 2030, tích hợp điện mặt trời tại chỗ và năng lượng tái tạo, kết nối băng thông quốc tế lên tới 200 Tb/s.

Hệ thống cáp quang biển mới: tuyến cáp mở kết nối Việt Nam với Malaysia, Singapore và Thái Lan, góp phần tăng cường năng lực kết nối quốc tế và an toàn hạ tầng số quốc gia.

Hai dự án có tính bổ trợ lẫn nhau, kết nối năng lực truyền dẫn dữ liệu quốc tế với hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán SI . Qua đó, Tập đoàn Stavian hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng số đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 23/9/2026 tại Singapore, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã ký thoả thuận tài trợ nghiên cứu khả thi cho dự án Stavian Digital Park. Nghiên cứu do Cushman & Wakefield chủ trì, với sự tham gia của APTelecom với vai trò nhà thầu phụ về viễn thông, nhằm đánh giá toàn diện từ nhu cầu thị trường, hạ tầng năng lượng, viễn thông đến khả năng tài chính và phát triển bền vững của dự án. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Stavian Digital Park, đồng thời thể hiện tiềm năng hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan, đối tác Hoa Kỳ trong lĩnh vực hạ tầng SI . Từ quá trình chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án, Tập đoàn Stavian đã chia sẻ với đoàn chuyên gia RAND những yêu cầu thực tiễn trong hợp tác phát triển hạ tầng SI giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là về huy động nguồn lực, tiếp cận công nghệ và xây dựng hạ tầng số theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Tập đoàn Stavian và đoàn chuyên gia RAND cũng trao đổi về những cơ hội tăng cường kết nối số, phát triển hạ tầng SI xanh và thúc đẩy hợp tác công nghệ trong khu vực, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà của APEC 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc , ông Lê Anh Dũng - Tổng Giám đốc CTCP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian , chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của siêu trí tuệ bắt đầu từ nền tảng hạ tầng: kết nối, năng lượng và năng lực tính toán. Bám sát tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Tập đoàn Stavian xác định phát triển hạ tầng số là một trong những trọng tâm đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Thông qua dự án Stavian Digital Park và hệ thống cáp quang biển công nghệ và thế hệ mới, chúng tôi mong muốn phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong xây dựng hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm số của khu vực, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ."

Thông qua buổi làm việc với đoàn chuyên gia RAND, Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hạ tầng số theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời chủ động mở rộng kết nối với các tổ chức nghiên cứu và đối tác công nghệ toàn cầu. Với nền tảng từ các dự án đang triển khai, Tập đoàn Stavian hướng tới đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển hệ sinh thái SI và nâng cao năng lực hạ tầng số của Việt Nam.

Về Tập đoàn RAND

RAND Corporation là tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận, phi đảng phái của Hoa Kỳ, có trụ sở tại Santa Monica (California). RAND có văn phòng tại Washington D.C., Pittsburgh, Boston, Cambridge (Anh), Brussels (Bỉ), The Hague (Hà Lan) và Canberra (Úc).

Website: www.rand.org

Về Tập đoàn Stavian

Được thành lập năm 2009, Tập đoàn Stavian là tập đoàn hàng đầu về hạ tầng với 4 trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại. Tập đoàn Stavian hiện sở hữu hơn 30 chi nhánh quốc tế, hơn 40 trung tâm logistics, hơn 5 khu công nghiệp & khu công nghệ số, hơn 10 trung tâm cung cấp khí (LNG, LPG, CNG), với mạng lưới hơn 20.000 đối tác & khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech) là đơn vị thành viên, đầu tư và phát triển hạ tầng số trọng yếu: cáp quang biển quốc tế, truyền dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng phục vụ chuyển đổi số.