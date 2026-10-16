Ưu đãi tới 18 triệu đồng khi đặt trước iPhone Duo tại Viettel Store

Cổng đặt trước iPhone Duo tại Viettel Store mở từ 19h ngày 16/10 đến hết ngày 22/10, với tổng ưu đãi lên tới 18 triệu đồng cùng chính sách trả góp 0% đến 24 tháng, giúp khách hàng linh hoạt hơn về tài chính khi nâng cấp thiết bị.

Sự xuất hiện của iPhone Duo thu hút sự quan tâm của những người dùng mong chờ trải nghiệm iPhone gập đầu tiên. Với mức giá từ 64,99 triệu đồng, thiết bị hướng đến nhóm khách hàng yêu thích công nghệ mới và khác biệt. Tuy nhiên, chi phí vẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc khi lựa chọn smartphone cao cấp. Tại Viettel Store, các chương trình ưu đãi và phương án thanh toán linh hoạt giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu sản phẩm.

Nổi bật trong chương trình là ưu đãi đổi điểm Viettel++ lên tới 8 triệu đồng và chính sách thu cũ lên đời iPhone mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng. Khách hàng đang sử dụng iPhone hoặc smartphone đời cũ cũng có thể tận dụng chương trình thu mua với giá lên tới 80% giá trị máy, qua đó giảm khoản chi cần thiết khi nâng cấp lên iPhone Duo.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, Viettel Store triển khai nhiều lựa chọn thanh toán phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Người dùng có thể nhận ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua các ngân hàng như HDBank, MB Bank, VPBank, VIB và một số ngân hàng khác, tùy điều kiện chương trình và số lượng ưu đãi còn lại. Khách hàng thanh toán qua Viettel Pay cũng có cơ hội nhận ưu đãi 999.000 đồng với khoản thanh toán từ 20 triệu đồng.

Đối với người dùng muốn phân bổ chi phí theo từng tháng, chương trình trả góp 0% lên đến 24 tháng giúp giảm áp lực thanh toán một lần. Ngoài ra, các phương án trả góp qua Kredivo với kỳ hạn đến 12 tháng và Home Credit đến 18 tháng tiếp tục mở rộng lựa chọn tài chính, tùy điều kiện xét duyệt và chính sách của từng đơn vị.

Không chỉ hấp dẫn về giá bán, iPhone Duo phiên bản eSIM only khi kết hợp cùng gói cước Viettel 5G còn mang đến trải nghiệm kết nối hiện đại, tiện lợi. Việc không sử dụng SIM vật lý giúp người dùng kích hoạt và quản lý thuê bao qua eSIM mà không cần tháo lắp thẻ SIM.

Với mạng lưới phủ sóng rộng và chất lượng gói cước 5G Viettel, khách hàng có thể tận hưởng kết nối tốc độ cao cùng ưu đãi nhân đôi data lên tới 20GB/ngày trong 30 ngày khi đăng ký eSIM kèm gói cước theo chương trình.

Với mức giá từ 64,99 triệu đồng, iPhone Duo là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn trải nghiệm smartphone gập cao cấp. Tổng ưu đãi lên tới 18 triệu đồng, chính sách trả góp 0% đến 24 tháng cùng các đặc quyền dành cho khách hàng thân thiết giúp hành trình nâng cấp trở nên linh hoạt hơn.

Khách hàng thuộc danh sách khách hàng thân thiết, khách hàng ưu tiên của Viettel Store có thể tìm hiểu thông tin và đặt trước iPhone Duo từ 19h ngày 16/10 đến hết ngày 22/10 tại đây https://viettelstore.vn/dien-thoai/iphone-duo-pid370533.html hoặc gọi tổng đài miễn phí 18008123 để tham khảo chương trình ưu đãi và lựa chọn phương án mua sắm phù hợp.