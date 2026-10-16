Fusheng Việt Nam 30 năm – Từ máy nén khí đến giải pháp công nghiệp thông minh

Hành trình phát triển của Fusheng từ năm 1953

Khởi nguồn tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 1953, Fusheng bắt đầu từ lĩnh vực sửa chữa và tân trang máy nén khí, từng bước phát triển năng lực sản xuất và mở rộng hiện diện tại các thị trường lớn ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, xây dựng mạng lưới sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mang tính quốc tế.

Trải qua 73 năm phát triển, Tập đoàn Fusheng không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất và phát triển các sản phẩm máy nén khí, giải pháp khí nén toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành công nghiệp và đồng hành cùng khách hàng trên toàn cầu.

30 năm phát triển tại Việt Nam

Năm 1997, Fusheng thành lập nhà máy tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng tại Đông Nam Á và mở đầu hành trình 30 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp trong nước.

Từ những dòng máy nén khí piston đầu tiên và hoạt động lắp ráp máy nén khí trục vít, Fusheng Việt Nam từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển các dòng máy nén khí trục vít, máy nén khí không dầu, máy nén khí ly tâm, thiết bị xử lý khí và giải pháp quản lý hệ thống khí nén.

Song song với sự phát triển về sản phẩm, hệ thống kinh doanh và dịch vụ của Fusheng cũng từng bước phủ rộng ba miền Bắc – Trung – Nam. Không dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, Fusheng hướng đến các giải pháp khí nén toàn diện, giúp nhà máy vận hành ổn định, nâng cao hiệu suất và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Giá trị được tạo nên bởi con người

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Fusheng Việt Nam, Ông Patrick Chen – Tổng Giám đốc Fusheng Khu vực Châu Á gửi lời tri ân đến khách hàng và đối tác: "Gặp lại những khách hàng đầu tiên của Fusheng Việt Nam, cũng như những khách hàng đã đồng hành cùng Tập đoàn từ những ngày đầu, tôi thực sự rất vui và xúc động. Tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng trong suốt chặng đường vừa qua. Với nền tảng 30 năm đã xây dựng, Fusheng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững và cùng khách hàng, đối tác hướng đến những bước tiến mới cho ngành công nghiệp Việt Nam."

Ông Patrick Chen – Tổng Giám đốc Fusheng Khu vực Châu Á

Ông Derek Lai – Tổng Giám đốc Fusheng Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á

"30 năm qua, Fusheng Việt Nam đã phát triển từ máy nén khí piston đến máy nén khí trục vít và ly tâm, phục vụ vô số khách hàng tại Việt Nam.

Nhưng trên hành trình ấy, không chỉ có những thành tựu mà còn có biết bao câu chuyện và những con người đã đồng hành cùng chúng tôi đến ngày hôm nay — tất cả, tôi đều ghi nhớ.

30 là niềm tự hào; chặng đường tiếp theo, chúng ta càng bản lĩnh, càng dám bứt phá"

Công nghệ, tiết kiệm năng lượng và AI – hướng đến 30 năm tiếp theo

Bước vào năm 2026, trước xu hướng chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả năng lượng, Fusheng đẩy mạnh phát triển FS AIoT – giải pháp quản lý hệ thống khí nén thông minh. Với khả năng giám sát dữ liệu theo thời gian thực, cảnh báo bất thường, tự động lập báo cáo và nhắc nhở bảo trì, FS AIoT hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát hệ thống hiệu quả và chủ động hơn trong vận hành.

Thông qua đổi mới công nghệ, Fusheng hướng đến tối ưu hiệu suất hệ thống khí nén, giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

30 năm nhìn lại – một hành trình mới đang mở ra

Từ nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa II năm 1997 đến dấu mốc 30 năm tại Việt Nam, Fusheng đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực máy nén khí và giải pháp khí nén công nghiệp. Đằng sau chặng đường ấy là sự trưởng thành về năng lực công nghệ, chất lượng dịch vụ và những mối quan hệ hợp tác được vun đắp qua từng dự án, từng nhà máy.

Ba mươi năm là dấu mốc của những thành quả đã đạt được, đồng thời là nền tảng cho những bước tiến tiếp theo. Với sự đóng góp của đội ngũ nhân sự và sự tin tưởng từ khách hàng, nhà phân phối, đối tác, Fusheng Việt Nam tiếp tục hướng đến những giá trị thiết thực, cùng ngành công nghiệp Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai.

30 năm nhìn lại – Đồng hành cùng nhau, cùng kiến tạo.

30 năm tiếp theo – Cùng hướng đến một tương lai bền vững hơn.

Fusheng Vietnam – Shared Values, Growing Prosperity Together.

Website: https://fusheng.com.vn/