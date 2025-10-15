Chuyện gì đang xảy ra trên Facebook Hoàng Hường?

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng khi trang Facebook cá nhân của Hoàng Hường – người từng gây chú ý với "nụ cười khi bị bắt", vẫn đều đặn cập nhật trạng thái, hình ảnh và thậm chí cả video mới.



Điều này khiến nhiều người không khỏi hoang mang, bởi Hoàng Thị Hường (tên thật của Hoàng Hường) đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 3-10 về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những "tín hiệu lạ" trên trang cá nhân

Trên trang Facebook Hoàng Hường có hơn 1,3 triệu người theo dõi, các bài đăng với danh nghĩa "chính chủ" vẫn đều đặn xuất hiện từ ngày 3-10 đến nay.

Một trang Facebook khác mang tên Hoàng Hường có hơn 387.000 người theo dõi, cũng liên tục cập nhật nội dung với danh nghĩa "chính chủ". Hai bài viết gần nhất có nội dung: "Cảm ơn chồng con", "Cảm ơn tình cảm của mọi người", kèm hình ảnh Hoàng Hường xuất hiện tươi tắn trong đời thường.

Thậm chí, trên trang này còn xuất hiện các đoạn video thiện nguyện được đăng dưới dạng story (loại nội dung thường được xem là "tín hiệu thời gian thực"), khiến nhiều người tin rằng "Hoàng Hường vẫn đang tự do và trực tiếp sử dụng tài khoản".



Trang mạng xã hội của Hoàng Hường vẫn "sống" sau khi cô bị bắt

Sự việc càng đáng chú ý khi trên nhiều diễn đàn, vẫn có người khẳng định Hoàng Hường chưa bị bắt, dẫn lý do "vẫn thấy cô ấy đăng bài, đi từ thiện".

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Ai đang điều hành trang mạng xã hội này? Và việc tiếp tục đăng tải nội dung dưới danh nghĩa Hoàng Hường liệu có nhằm gây nhiễu thông tin, đánh lạc hướng dư luận?

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia giáo dục, đây là biểu hiện của tác động lan truyền sai lệch, khiến người dùng bị thao túng nhận thức qua những thông tin sai sự thật nhưng được trình bày có chủ đích. Đây là một dạng dẫn dắt tâm lý, ảnh hưởng đến cách xã hội nhìn nhận vụ việc.



Chuyên gia cho rằng, cơ quan điều tra cần xác minh người đang vận hành tài khoản mạng xã hội "Hoàng Hường", vì nếu các bài đăng chứa nội dung gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc, làm công chúng tin rằng bị can vẫn tự do, thì đó có thể là hành vi cản trở hoạt động điều tra hoặc làm sai lệch nhận thức xã hội về vụ án.

Cũng theo chuyên gia, nên có cơ chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền và các nền tảng mạng xã hội để tạm khóa hoặc gắn cảnh báo đối với tài khoản của cá nhân đang bị khởi tố, nhằm ngăn ngừa hành vi thao túng thông tin, tránh việc người khác lợi dụng danh nghĩa người bị bắt để phát tán nội dung sai lệch hoặc trục lợi từ hình ảnh của họ.

"Nụ cười khi bị bắt"

Trước đó, trong bức ảnh do cơ quan chức năng ghi nhận khi dẫn giải bị can, Hoàng Hường không cúi đầu hay né tránh ống kính như phần lớn các trường hợp bị bắt khác. Trái lại, bị can mỉm cười nhẹ nhưng đầy tự tin.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, khiến người ta vừa tò mò, vừa hoang mang, không biết nên hiểu đó là sự bình thản, thách thức, hay là cách Hoàng Hường cố giữ hình ảnh thương hiệu cá nhân đến phút chót.

Một số bình luận cho rằng, nụ cười ấy là biểu hiện của người nhiều năm làm truyền thông, luôn ý thức về hình ảnh công chúng, nên dù ở tình huống nghiêm trọng, cô vẫn "giữ phong thái doanh nhân". Ngược lại, nhiều ý kiến khác nhìn nhận đó là nụ cười gượng, pha chút ngạo nghễ, cho thấy sự thiếu thành khẩn trước pháp luật.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường được biết đến là người sáng lập và điều hành chuỗi sản phẩm mang tên mình, kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Đặc biệt, trên trang cá nhân, Hoàng Hường còn thường xuyên thể hiện là người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho người nghèo, ủng hộ trẻ mồ côi, trao học bổng cho học sinh vượt khó. Nhờ đó, Hoàng Hường xây dựng được "tệp" lớn những người vừa tin vào chất lượng sản phẩm, vừa bị cuốn hút bởi câu chuyện của chính cô.