Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu FPT?

Sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam gặp áp lực điều chỉnh trong 2 phiên giao dịch gần nhất. Tổng cộng, VN-Index giảm gần 12 điểm xuống mốc 1.324,63 điểm, dù chưa phá vỡ xu hướng tăng song tâm lý của nhà đầu tư đang khá lung lay. Vậy định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn?

Tại chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng”, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận định rằng định giá đắt hay rẻ phụ thuộc vào từng cổ phiếu, cũng như tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu đó.

Xét trên bình diện toàn thị trường, nếu P/E bình quân toàn thị trường quá 15 lần, cổ phiếu sẽ trở nên đắt đỏ, còn dưới 10 lần là rẻ.

"P/E của VN-Index hiện tại đang khoảng 14 lần, những cổ phiếu thành phần thấp hơn thị trường và có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20 – 25%, P/E khoảng 10 lần sẽ khá hợp lý để mua vào" , vị chuyên gia cho hay.

Theo ông Hoàng Sơn, định giá có thể thay đổi theo xu hướng thị trường, biến động giá và diễn biến lợi nhuận, bao gồm cả lợi nhuận kỳ vọng. Do đó, NĐT có thể sử dụng cả P/E và P/E forward (dự báo dựa trên kịch bản lợi nhuận). Ngoài ra, có thể sử dụng P/E trung bình thị trường, P/E trung bình ngành để đánh giá xem cổ phiếu đã đắt hay chưa.

Ưu tiên cổ phiếu 'dẫn sóng'

Nhắc tới danh mục đầu tư cổ phiếu có thị giá nhỏ (penny stock), chuyên gia VPBankS cho rằng những nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc NĐT theo trường phái đầu cơ thường có sở thích mua cổ phiếu thị giá thấp và kỳ vọng mức tăng giá cao hơn so với trung bình.

Tuy nhiên, điều này đang ngược so với nguyên lý đầu tư thực tế. Khi thị trường vào 'sóng' lớn, chắc chắn cổ phiếu đầu ngành sẽ tăng đầu tiên, và tăng rất mạnh. Sau đó mới đến lớp cổ phiếu mang tính chất đầu cơ, thị giá nhỏ và thanh khoản thấp.

NĐT nên thay đổi danh mục theo hướng bỏ cổ phiếu thị giá nhỏ bởi nguy cơ biến động lớn. Khi thị trường giảm 1% thì cổ phiếu này có thể giảm tới 5-7% nhưng khi thị trường lên 3 – 5% thì chưa chắc đã lên.

" Trong 'sóng' tăng, thường thị trường sẽ quan tâm nhất đến cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là cổ phiếu dẫn sóng. Do đó, nên đầu tư vào những ngành mà có thanh khoản cao. Nước lên thì thuyền lên, thanh khoản tập trung vào đâu, chúng ta nên tập trung danh mục vào đó cũng như những mã tốt nhất trong ngành đó ", chuyên gia chia sẻ.

Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu FPT?

Nhận định riêng về cổ phiếu FPT, chuyên gia VPBankS cho biết trong những năm gần đây, đà tăng giá của cổ phiếu FPT nói riêng và cổ phiếu công nghệ Việt Nam nói chung gắn rất chặt với xu hướng cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, đặc biệt là nhóm Magnificent 7 (bao gồm Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Amazon.com Inc., Tesla Inc., Alphabet và Meta) , dẫn dắt bởi Nvidia.

Trong 2 năm gần đây, cổ phiếu FPT tăng rất mạnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay đã đi lên khoảng 50%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024 và đầu 2025, câu chuyện DeepSeek và nhất là định giá nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Việt Nam lên mức rất cao đã tạo ra áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Giai đoạn vừa qua, Nvidia và các cổ phiếu trong nhóm Magnificent 7 đều đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200). FPT đến cuối phiên 19/3 về mốc 124.600 đồng/cp, nằm dưới MA200 sau một giai đoạn tăng giá (uptrend) kéo dài hàng năm.

Thậm chí, so với đỉnh hồi cuối năm ngoái, FPT đã mất hơn 19% thị giá. Vốn hóa thị trường của FPT cũng theo đó “bốc hơi” gần 44.000 tỷ đồng, còn khoảng 183.000 tỷ đồng và không còn là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán.

Chuyên gia VPBankS nhận định, xu hướng này do hai yếu tố: định giá cổ phiếu lên rất cao sau khi tăng trưởng nóng trong hai năm (P/E lên gần 30 lần còn P/B lên sát 7,5 lần) và NĐT nước ngoài giảm tỷ trọng sau giai đoạn tăng nóng.

Với xu hướng bán ròng của NĐT nước ngoài, ông Sơn dự báo đà giảm của cổ phiếu FPT có thể duy trì trong ngắn hạn và NĐT cần theo dõi thêm các điểm hỗ trợ, chẳng hạn như 120.000 đồng/cp.