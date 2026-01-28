Chuyện gì đang xảy ra với nhóm Vingroup?

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên rung lắc dữ dội với điểm nhấn là nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Trong khi bộ đôi trụ cột VIC, VHM và VRE bất ngờ giảm chạm sàn, VPL cũng có lúc mất hơn 6% thị giá.

Cú lao dốc của họ Vingroup nhanh chóng gây áp lực lên chỉ số chung, chỉ riêng VIC và VHM có thời điểm đã “thổi bay” 24 điểm của VN-Index.

Thực tế, đà sụt giảm này không quá bất ngờ khi nhóm cổ phiếu họ Vin đã bắt đầu nhịp điều chỉnh từ đầu tháng 1/2026, ngay sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Chỉ trong chưa đầy một tháng, thị giá VIC đã giảm hơn 23% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm.

Tương tự, VHM cũng mất hơn 31% giá trị, đưa thị giá về ngưỡng 102.900 đồng/cp. Trong khi đó, VRE ghi nhận mức giảm khoảng 24% khi phải đối mặt với áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại.

Hiện tại, chưa xuất hiện thông tin mang tính nền tảng đủ mạnh để lý giải cho khả năng cổ phiếu Vingroup bước vào một nhịp giảm sâu. Tuy nhiên, nhiều quỹ đầu tư trước đó đã tỏ ra thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu này.

Theo Dragon Capital, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup là một trong những nhóm đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng tuyệt đối của quỹ DCDS trong năm 2025. Tuy nhiên, xét về hiệu suất tương đối, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup khỏi cả VN-Index và danh mục DCDS, quỹ vẫn có khả năng vượt trội so với chỉ số trong năm 2025.

Dragon Capital cũng thừa nhận rủi ro tập trung của DCDS vào nhóm cổ phiếu Vingroup cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều quỹ trên thị trường. Tuy nhiên, DCDS cũng như các quỹ thuộc Dragon Capital đã chủ động giảm dần tỷ trọng nhóm cổ phiếu này trong thời gian qua. Hiện nay, nhóm ngân hàng mới là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, vượt đáng kể so với nhóm cổ phiếu Vingroup.

Ở chiều ngược lại, PYN Elite Fund không nắm giữ cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, qua đó khiến hiệu suất năm 2025 kém xa so với chỉ số VN-Index. Lý giải về việc VIC vắng mặt trong danh mục, ông Petri Deryng cho rằng Vingroup là một khoản đầu tư mang tính cơ hội cao, song dòng tiền tương lai của doanh nghiệp vẫn rất khó định lượng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phần lớn các quỹ mở quy mô lớn đều giảm tỷ trọng hoặc không nắm giữ VIC trong suốt năm 2025. Đây cũng là nguyên nhân khiến hiệu suất của nhiều quỹ này thấp hơn đáng kể so với mức tăng của chỉ số VN-Index trong cùng giai đoạn.

Ngược lại, các quỹ ETF lại ghi nhận một năm hoạt động tích cực, thậm chí vượt hiệu suất chỉ số. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhóm cổ phiếu Vingroup tăng giá mạnh, khiến tỷ trọng của nhóm này trong danh mục ETF tăng lên nhanh hơn so với tỷ trọng tương ứng trong rổ chỉ số.

Liên quan đến diễn biến mới nhất, HOSE vừa công bố cổ phiếu Vinpearl (VPL) được bổ sung vào rổ VN30 trong kỳ cơ cấu danh mục tháng 1, trong khi mã BCM bị loại khỏi danh mục. Như vậy, hệ sinh thái Vingroup hiện có 4 cổ phiếu góp mặt trong rổ VN30, gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Những thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 2/2/2026, trong khi các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục chậm nhất vào ngày 30/1/2026.