Cổ phiếu một cá mập từ khi lên sàn chỉ biết mỗi "màu tím", Tổng Giám đốc nói gì?

Phiên 27/1, cổ phiếu DCV của CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi tăng “không nghỉ”, khi tăng trần thêm 14,97% lên 219.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 19/1, DCV chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM với giá khởi điểm 68.000 đồng/cổ phiếu. Kể từ thời điểm đó, cổ phiếu này liên tục phủ kín sắc tím suốt 7 phiên liên tiếp, thị giá tăng vọt gấp 3,2 lần, Trên bảng điện, hàng chục nghìn cổ phiếu xếp hàng chờ mua giá trần, trong khi lượng khớp lệnh mỗi phiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đà tăng dốc cũng nhanh chóng đẩy quy mô vốn hóa của DCV phình to. Từ mức hơn 2,000 tỷ đồng khi mới lên sàn, giá trị doanh nghiệp đã tăng gấp khoảng 3 lần, tiến sát mốc 6.800 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Tại sự kiện Investor Day với chủ đề “Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa” ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp sau khi niêm yết chủ yếu đến từ nhu cầu tự nhiên của thị trường, trong bối cảnh lượng cổ phiếu ESOP hạn chế và gần như không có lực bán ra.

"Bản thân đội ngũ quản lý cũng không bán cổ phiếu, bởi chúng tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam cũng như năng lực phát triển của Dragon Capital trong những năm tới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trả lời băn khoăn của nhà đầu tư xoay quanh việc Dragon Capital đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM có ảnh hưởng đến mức độ an toàn cũng như hiệu quả đầu tư của các quỹ cổ phiếu, trái phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ, ông Lê Anh Tuấn cho rằng việc DCVFM trở thành công ty đại chúng và niêm yết là một bước đi tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư.

Thứ nhất, khi niêm yết, công ty phải chịu sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý, đồng thời tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực về công bố thông tin, quản trị, kiểm soát rủi ro, kiểm toán và kiểm soát nội bộ. Điều này buộc hệ thống vận hành phải minh bạch, chuẩn mực và kỷ luật hơn, qua đó gia tăng mức độ an toàn cho nhà đầu tư.

Thứ hai, ông nhấn mạnh mối quan hệ lợi ích gắn kết chặt chẽ hơn giữa đội ngũ quản lý quỹ và nhà đầu tư sau khi doanh nghiệp niêm yết. Khi nhân sự được sở hữu cổ phần thông qua chương trình ESOP, giá trị tài sản cá nhân của họ gắn trực tiếp với kết quả kinh doanh và uy tín của công ty. Khi quỹ hoạt động hiệu quả, lợi nhuận của nhà đầu tư tăng, doanh thu phí của công ty tăng, từ đó giá trị cổ phiếu cũng tăng. Điều này tạo ra một cơ chế “đồng hành lợi ích” giữa nhà đầu tư, quỹ và đội ngũ quản lý.

Thứ ba, theo ông Tuấn, việc niêm yết giúp Dragon Capital có nền tảng tốt hơn để giữ chân và thu hút nhân sự quản lý giỏi. Khi các nhà quản lý quỹ chủ chốt được sở hữu cổ phần, kết quả đầu tư của quỹ sẽ được phản ánh trực tiếp vào giá trị doanh nghiệp, qua đó tạo động lực dài hạn cho đội ngũ vận hành.

Ông cũng khẳng định, Dragon Capital không sử dụng tiền của nhà đầu tư trong các quỹ để mua cổ phiếu của chính công ty, bởi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.﻿

Nhìn chung, ông Lê Anh Tuấn cho rằng việc DCVFM niêm yết không làm suy giảm mức độ an toàn hay hiệu quả của các quỹ, mà ngược lại, còn là một yếu tố tích cực giúp gia tăng tính minh bạch, gắn kết lợi ích và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với Dragon Capital.