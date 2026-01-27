Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 27/1: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips

27-01-2026

Phiên 27/1: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 162 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 27/1, VN-Index giảm hơn 13 điểm xuống 1.830,5 điểm trong khi HNX-Index và UPCoM-Index đồng thuận tăng. Đáng chú ý, dù giảm điểm nhưng trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu tăng ghi nhận 171 mã, áp đảo so với 138 mã giảm điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 24.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 292 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể: ﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 106 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở FPT (khoảng 238 tỷ đồng), theo sau là VCI (gần 179 tỷ), GAS (xấp xỉ 121 tỷ), MBB (khoảng 94 tỷ) và FRT (khoảng 82 tỷ).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào các bluechips khi VIC bị xả mạnh nhất (xấp xỉ 200 tỷ đồng), kế đến là VCB (gần 185 tỷ), VNM (khoảng 146 tỷ), VHM (xấp xỉ 117 tỷ) và MWG (khoảng 80 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 24 tỷ đồng

Lực mua ròng nổi bật nhất thuộc về IDC (khoảng 23 tỷ đồng), các vị trí tiếp theo lần lượt là PVB (0,7 tỷ), VFS (0,4 tỷ), IVS (0,4 tỷ) và KSF (0,1 tỷ).

Ở chiều bán ròng, khối ngoại xả mạnh nhất PVS (khoảng 17 tỷ đồng), theo sau là CEO (10,0 tỷ), SHS (9,4 tỷ), MBS (3,6 tỷ) và VC3 (3,1 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 162 tỷ đồng

﻿Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất ở VEA (khoảng 2 tỷ đồng), tiếp đến là HNG (1 tỷ), BVB (0,6 tỷ), MSR (0,3 tỷ) và MML (0,3 tỷ).

Ở chiều bán ròng, tâm điểm thuộc về ACV (xấp xỉ 164 tỷ đồng), còn lại đều rất nhỏ gồm F88 (0,9 tỷ), OIL (0,6 tỷ), ABI (0,4 tỷ) và PXL (0,3 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

