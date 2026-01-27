Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty phát hành Stablecoin lớn nhất thế giới vừa mua thêm 27 tấn vàng

27-01-2026

Công ty phát hành Stablecoin lớn nhất thế giới vừa mua thêm 27 tấn vàng

Việc đẩy mạnh mua vàng đang khiến công ty này trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý trên thị trường kim loại quý.

Tether – đơn vị phát hành USDT, stablecoin lớn nhất thế giới – đã tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ khi mua thêm khoảng 27 tấn vàng trong quý IV/2025.

Theo thông báo công bố ngày 26/1, khối lượng vàng Tether mua trong quý cuối năm tương đương quý liền trước. Trước đó, trong quý III/2025, các tổ chức phân tích ước tính công ty này đã bổ sung khoảng 26 tấn vàng vào danh mục dự trữ.

Việc đẩy mạnh mua vàng đang khiến Tether trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý trên thị trường kim loại quý. Số vàng này được sử dụng làm tài sản bảo chứng cho các stablecoin, bao gồm USDT và XAUT. Stablecoin là tiền mã hóa được phát triển trên nền tảng blockchain, có cơ chế neo giá vào một tài sản tham chiếu nhằm hạn chế biến động.

Trong đó, USDT được neo theo tỷ giá 1:1 với đô la Mỹ, còn XAUT đại diện cho giá trị của 1 ounce vàng. Hiện tổng giá trị USDT lưu hành trên thị trường vào khoảng 187 tỷ USD, trong khi XAUT đạt quy mô khoảng 2,7 tỷ USD.

“Chúng tôi đang vận hành ở quy mô mà quỹ đầu tư vàng của Tether đã có thể so sánh với các quỹ vàng quốc gia”, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết. Ông dẫn ví dụ Ngân hàng Trung ương Ba Lan – tổ chức mua vàng tích cực nhất trong nhóm ngân hàng trung ương gần đây – đã mua thêm 35 tấn trong quý trước, nâng tổng dự trữ lên 550 tấn.

Tether hiện không công bố chi tiết tổng lượng vàng đang lưu trữ tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2025, công ty cho biết đã nắm giữ 16,2 tấn vàng để bảo đảm riêng cho XAUT – loại stablecoin được bảo chứng hoàn toàn bằng vàng vật chất.

Bên cạnh đó, báo cáo dự trữ cuối quý III cho thấy USDT được bảo đảm bằng lượng vàng trị giá 12,9 tỷ USD, tương đương khoảng 104 tấn tại thời điểm thống kê. Dù vậy, phần lớn tài sản bảo chứng cho USDT vẫn là trái phiếu chính phủ Mỹ, trong khi vàng chỉ chiếm khoảng 7% tổng dự trữ.

Theo cơ chế hoạt động, mỗi USDT phát hành đều được bảo đảm bằng 1 USD tài sản dự trữ. Khi người dùng nạp 1 USD, Tether sẽ phát hành tương ứng 1 USDT và giữ các tài sản có giá trị tương đương – chủ yếu là trái phiếu kho bạc Mỹ – nhằm đảm bảo khả năng quy đổi sang tiền mặt khi cần.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã tăng khoảng 18% từ đầu năm đến nay, có thời điểm vượt mốc 5.100 USD/ounce trong phiên 26/1. Trong năm 2025, giá kim loại quý này tăng tới 64%, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương – đặc biệt là Trung Quốc – cùng dòng tiền đầu tư kỷ lục đổ vào các quỹ ETF vàng.

Đà tăng của vàng hiện vẫn đang được củng cố bởi nhiều yếu tố hỗ trợ đồng thời. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa hạ nhiệt, lãi suất thực tại Mỹ duy trì ở mức thấp và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối gia tăng, vàng tiếp tục giữ vai trò tài sản trú ẩn quan trọng. Bên cạnh lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính như Tether đang góp phần tạo thêm động lực cho thị trường kim loại quý.

Theo: Reuters﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

