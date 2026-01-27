Chuyên gia Guotai Junan Việt Nam: Mốc 2.000 điểm gần như là chắc chắn với VN-Index trong năm nay

Trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk show) trên VTV8, các chuyên gia cho rằng thị trường đang có sự tích lũy ngắn hạn và có thể sẽ sớm chinh phục những ngưỡng cao hơn trong năm 2026 cùng nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư.

Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế cùng Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước, đã tạo nhiều kỳ vọng mang tính bước ngoặt đưa kinh tế đất nước sẽ vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Ông đánh giá như thế nào về nghị quyết này?

Ông Nguyễn Kỳ Minh , Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS): ﻿ Tôi đánh giá nghị quyết 79 là một nghị quyết hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Trong chương trình trước đây, đại diện GTJA chúng tôi đã nhấn mạnh năm 2025 là một năm bản lề, khi thế giới chuyển mình sang mô hình đa cực, nơi mà các quy luật vận hành trong giai đoạn trước sẽ có những biến đổi lớn, và thực tế đã chứng minh điều đó trong suốt một năm qua.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa nhiều nước, chúng ta thấy rõ là thị trường ngày càng cần có sự điều tiết của chính phủ, thông qua doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ như ở Trung quốc tính đến cuối 2025, DNNN chiếm khoảng 40% tổng vốn hóa trên các sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Khoảng 85/130 doanh nghiệp Trung Quốc trong danh sách Fortune Global 500 là doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, việc Việt Nam có một nghị quyết riêng xác lập vai trò của kinh tế Nhà nước trong giai đoạn mà một số chuyên gia cho là thập kỷ xác lập vị thế kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm sau này là hết sức quan trọng và cần thiết. Với việc Nghị quyết được ban hành, tôi kỳ vọng sẽ có nhiều văn bản cụ thể hóa đường lối này hơn, và vai trò dẫn dắt của các DNNN được phát huy, giúp Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của ổn định và thịnh vượng.

Ngay sau khi có thông tin về nghị quyết 79 thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tích cực, dòng tiền lan tỏa đến nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vậy sự lan tỏa này sẽ kéo dài bao lâu ông?

Ông Nguyễn Kỳ Minh: ﻿ Tôi cho là sự tích cực này không kéo dài trong ngắn hạn, tuy nhiên về trung hạn 3-6 tháng hoặc dài hơn sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế cũng như tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý do là hiện tại Việt Nam đang trong giai đoạn kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm 2026-2030 trong bối cảnh có một số biến động quốc tế và khu vực, ví dụ như kế hoạch 5 năm tiếp theo của Trung Quốc dự kiến được phê duyệt tháng 3 tới, hay các yêu cầu của Mỹ về vấn đề Greenland, căng thẳng Trung Đông…

Đồng thời, trong nước cơ chế mới về hạn mức tín dụng cũng như sự khan nguồn ngắn hạn của các ngân hàng cũng cần một thời gian ngắn để giải quyết hoặc thích nghi một cách hiệu quả.

Tôi kỳ vọng các vấn đề này sẽ sớm được giải quyết và thị trường bước vào giai đoạn khởi động cho một chu kỳ phát triển mới 5 năm. Tuy nhiên từ bây giờ đến lúc mọi thứ sẵn sàng cho tăng trưởng sẽ là một nhịp nghỉ kéo dài 1-3 tháng.

Ngoài ra còn 1 vấn đề mang tính kỹ thuật, là các cổ phiếu DNNN thường có tỷ lệ floating thấp, vì vậy việc tăng giá của các cổ phiếu này trong VN Index đóng góp nhiều hơn, nhưng đóng góp trong VN30 hay các chỉ số phổ biến với nhà đầu tư ngoại vào các quỹ, hay các công cụ phái sinh.. là khá ít. Do đó, gần đây chênh lệch VN30 và VN-Index đang bị co hẹp lại, nên tôi cũng cho rằng thị trường sẽ mất thời gian để điều chỉnh quen với điều này, cho đến khi đó tâm lý thị trường mới sẵn sàng cho những đợt tăng trưởng mạnh và bền vững hơn.

Bên cạnh những yếu tố tích cực vừa phân tích có vẻ như các nhà đầu tư vẫn đang có cái nhìn thận trọng về tỷ giá, lãi suất và lạm phát hiện nay, theo ông điều này có tác động và làm ảnh hưởng đến đà tăng của thị trường không trong thời gian tới không?

Ông Nguyễn Kỳ Minh: ﻿ Thị trường chứng khoán trong năm nay chắc chắn sẽ có nhiều tích cực, tuy nhiên về mặt dòng tiền chúng tôi cũng đã đề cập trong những lần trao đổi trước, khi đó tôi cho rằng dòng vốn vào Việt Nam dưới tác động của các yếu tố như FTSE trong ngắn hạn là không nhiều, trong khi nhiều chuyên gia cho là sẽ khá mạnh mẽ.

Lý do là vì các quỹ đầu tư bị ràng buộc bởi mandate. Các quỹ mandate đầu tư thị trường cận biên sẽ chốt lãi, trong khi quỹ mandate thị trường mới nổi đa số sẽ đợi sau khi chính thức nâng hạng (là tháng 9/2026 theo dự kiến) để giải ngân. Nhìn chung giai đoạn đầu của việc nâng hạng sẽ thấy dòng vốn chảy ra mạnh hơn, sau đó ổn định dần và rồi quay lại thu hút mạnh, thực tế diễn biến cũng phù hợp với điều này khi vào tháng 12, khối ngoại đã có mua ròng trở lại sau khi bán ròng rã.

Tổng hợp lại, tôi cho rằng từ nay dòng vốn ngoại sẽ dần ổn định, nhưng chưa có đột phá trong ngắn hạn. Nếu các yếu tố đã đề cập diễn biến như kỳ vọng, năm nay tốc độ tăng 15% - 20% của VN-Index là hoàn toàn có thể đạt được, phù hợp với việc tăng trưởng của cung tiền, GDP danh nghĩa, tín dụng và các dịch chuyển cấu trúc. Mốc 2.000 điểm gần như là chắc chắn với VN-Index năm nay, còn các mốc thách thức hơn là ở 2.200 - 2.300 điểm.

Với những phân tích ở trên thị trường trong thời gian tới được dự báo như thế nào, theo ông?

Ông Nguyễn Kỳ Minh: ﻿ Năm ngoái khi trao đổi tôi đã nói vấn đề tỷ giá sẽ là một yếu tố quyết định, cũng với đó là chênh lệch lớn của huy động vốn và tín dụng, và có vẻ thị trường đã có những dịch chuyển phù hợp. Các vấn đề về lãi suất và lạm phát, nhìn chung sẽ phản ánh một cách tổng hợp nhất đến những điều này. Ví dụ như tỷ giá, sẽ phản ánh xu hướng chênh lệch lãi suất danh nghĩa (kỳ vọng dài hạn dựa trên lợi suất thực của nền kinh tế và lạm phát), cho nên nhiều quốc gia để bảo vệ nội tệ khi có biến động mạnh sẽ phải nâng lãi suất.

Huy động vốn – tín dụng cũng vậy, khi lãi suất thấp, thì vay nợ nhiều, nhưng lại khó huy động được nguồn vốn, và chiều ngược lại.

Gần đây, lãi suất huy động và cho vay của nhiều ngân hàng đã tăng, với lãi suất huy động phổ biến ở khoảng 6% - 7%, tăng cỡ 1% - 1,5% so với trước đó. Như vậy cá nhân tôi cho rằng là lãi suất sẽ phải tiếp tục tăng. Lý do là cho đến giờ, theo tôi biết NHNN vẫn chưa tăng được dự trữ ngoại hối thông qua việc mua từ thị trường. Điều này tính đến nay là kéo dài sang năm thứ 3, lượng tăng dự trữ ngoại hối nhìn chung đến từ việc nhận lãi các trái phiếu chính phủ đang nắm giữ hoặc từ việc hủy các giao dịch mua kỳ hạn của các ngân hàng là chính. Gần đây, lãi suất interbank có giai đoạn lên đến 7%+ cho các kỳ hạn 1 tháng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm, chênh lệch lãi suất VND - USD trên thị trường interbank để ổn định tỷ giá là vào khoảng 3%, với nhiều giai đoạn chênh lệch lên tới 5%. Lãi suất USD các kỳ hạn 1-3 tháng bám sát lãi suất Fed hiện đang vào khoảng 3,6%. Như vậy, các bạn có thể thấy mức lãi suất interbank cho VND 7% là tương đối bình thường để ổn định tỷ giá, nếu không nói hoàn toàn có thể cao hơn.

Và như vậy, trong tình hình địa chính trị biến động, ngoại hối và quản lý ngoại hối cho một quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam sẽ tiếp tục là trọng tâm, khi đó, tôi cho rằng nền lãi suất ở Việt Nam có thể sẽ phải tiếp tục tăng thêm và cho đến khi điều này được phản ánh, thì có thể sẽ có những nhịp điều chỉnh trong những giai đoạn khó khăn ngắn hạn.

Vậy theo ông, bên cạnh nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, những nhóm ngành nào còn nhiều cơ hội trong năm 2026?

Ông Nguyễn Kỳ Minh : Có nhiều nhóm ngành tiềm năng nhưng tôi đang quan tâm ngành điện và năng lượng, nói chung là vấn đề rất quan trọng với phát triển một quốc gia.

Dựa trên số liệu của World Bank và Our World in Data, ta có thể thấy không có quốc gia thu nhập cao nào mà lại có mức tiêu thụ năng lượng thấp. Chính vì vậy, tôi rất quan tâm đến nhóm ngành điện và điện than. Nền kinh tế Việt Nam để tiếp tục tăng trưởng trong những lĩnh vực công nghệ cao, hoặc mở rộng sản xuất, thì nhu cầu điện là hết sức thiết yếu.

Mặc dù vậy, có ít dự án điện lớn được khởi công trong những năm gần đây. Chính phủ đã có định hướng rất đúng đắn là xem xét phát triển điện hạt nhân, tuy nhiên trong ngắn hạn nguồn này chưa thể đi vào cung ứng do 2 dự án chính thì phía Nhật Bản đã rút lui còn phía Nga vẫn đang trong giai đoạn đàm phán cuối, sau đó quá trình triển khai đào tạo, xây dựng vận hành sẽ mất một khoảng thời gian.

Như vậy, các nguồn hiện tại như thủy điện không còn dư địa và có những rủi ro nhất định về lũ, nguồn điện tái tạo như điện mặt trời thì chưa ổn định, điện khí sẽ phụ thuộc vào nguồn cung khí cũng có thể là một trở ngại với quy mô lớn. Như vậy, tôi cho rằng Việt Nam khó mà không tăng cường nguồn cung điện từ nhiệt điệt than trong một giai đoạn ngắn trước mắt, cho đến khi các dự án điện lớn đáp ứng được nhu cầu.

Bên cạnh đó, giá than nguyên liệu trên thế giới đang giảm sâu, trong khi điện than không được nhiều nhà đầu tư ngoại ưa chuộng trong thời gian vừa qua do một số cam kết về xanh hóa. Với việc nước Mỹ, quốc gia đi đầu với các cam kết xanh giai đoạn trước đang thay đổi chiến lược, điện than có thể sẽ nhận được nhiều chú ý hơn trong giai đoạn tới và chuyển mình phù hợp với giá trị nội tại vốn đang định giá thấp do những yếu tố trên theo quan điểm của tôi.