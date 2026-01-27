F88 gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD

Chốt phiên giao dịch 26/1/2026, cổ phiếu F88 của Công ty CP Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) ở mức 242.400 đồng/cổ phiếu, tăng 31.600 đồng, tương ứng mức tăng 14,99% so với giá kết phiên trước đó.

Tạm tính theo mức giá 242.400 đồng và số lượng cổ phiếu lưu hành là hơn 110,1 triệu đơn vị (số lượng cổ phiếu sau khi F88 phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12), giá trị vốn hóa thị trường của F88 đã lên mức gần 26.690 tỷ đồng (khoảng gần 1,02 tỷ USD).

Đà tăng của cổ phiếu F88 trong thời gian gần đây đã đưa F88 gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến liên quan, F88 đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cổ đông công ty liên quan đến việc giá cổ phiếu F88 tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ 20/1-26/1/2026).

Cụ thể, phía doanh nghiệp cho biết đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường (nếu có) trên các kênh thông tin theo đúng quy định pháp luật. Thời điểm hiện tại, công ty không phát sinh thông tin bất thường hoặc sự kiện trọng yếu nào liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính hoặc quản trị.

Liên quan đến biến động giá cổ phiếu, theo đánh giá của công ty, giá cổ phiếu F88 trong thời gian qua là do diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu F88 hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện.

F88 khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng thông tin được công ty công bố trên các kênh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, không sửdụng các thông tin liên quan từ các nguồn tin không chính thức.

F88 cho biết thêm, doanh nghiệp này vừa hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng. Công ty đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để cổ phiếu mới được đăng ký giao dịch trong thời gian sớm nhất, gia tăng đáng kể khối lượng cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường.