Đức Long Gia Lai ‘khất nợ’ gần 360 tỷ đồng gốc trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (MCK: DLG) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 22/1/2026 vừa qua, Đức Long Gia Lai đã thanh toán chậm được 858 triệu đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã DLGBOND14.19, còn lại hơn 359,1 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Đồng thời, Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết lô trái phiếu mã DLGBOND14.19 gồm 366 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 366 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/12/2014, kỳ hạn 5 năm.

Nguồn: HNX

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 12/2025, Đức Long Gia Lai đã công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông (Đức Long Đăk Nông).

Cụ thể, Đức Long Gia Lai dự kiến chuyển nhượng 17,65 triệu cổ phần, tương đương tỷ sở hữu 70,6% vốn tại Đức Long Đăk Nông cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với giá chuyển nhượng là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, Đức Long Gia Lai sẽ thu về 529,5 tỷ đồng được sử dụng vào mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Alpha Seven sẽ tăng tỷ sở hữu từ 29% lên 99,6% vốn điều điều lệ tại Đức Long Đăk Nông.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Đức Long Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 487,7 tỷ đồng, giảm 40,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 158,6 tỷ đồng, tăng 26,3%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 4.379,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 46% tổng tài sản, ở mức gần 2.014,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.473,4 tỷ đồng, giảm 3,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.091 tỷ đồng, chiếm 60,2% tổng nợ.