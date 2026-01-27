Trung Quốc khát bạc chưa từng thấy, giá bạc Thượng Hải cao hơn sàn COMEX 17 USD

Cơn khát bạc tại Trung Quốc chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt đẩy giá bạc vật chất tại Thượng Hải lên trên 126,5 USD/oz, cao nhất từ trước đến nay. Từ đầu năm, giá kim loại quý này đã tăng gần 54% tại thị trường tỷ dân. Đà tăng không nghỉ khiến chênh lệch so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) lên mức kỷ lục hơn 17 USD/oz.

Về mặt lý thuyết, dòng chảy bạc sẽ chuyển dịch từ nơi có giá thấp sang nơi có giá cao, qua đó tìm tháy điểm cân bằng. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang kiểm soát chặt chẽ dòng vốn và nhập khẩu, cộng với sự khan hiếm nguồn cung vật chất toàn cầu khiến xu hướng này bị gián đoạn. Điều này khiến giá bạc vật chất tại Trung Quốc liên tục tăng phi mã bất chấp “bạc giấy” rung lắc dữ dội.

Việc giá bạc vật chất tăng không ngừng nghỉ, theo một số đánh giá có thể tạo một sức ép vô hình kéo giao dịch “bạc giấy” chạy theo. Giao dịch gần đây của giá bạc trên COMEX cho thấy sự vội vã của phe mua, giá điều chỉnh với biên độ lớn trong phiên nhưng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi trở lại xu hướng tăng.

Thực tế, từ đầu năm 2026, giá bạc trên COMEX còn tăng đến 57%, nhanh hơn mức tăng của giá bạc tại Thượng Hải, thậm chí có thời điểm gần chạm 118 USD/oz. Trong nước, giá bạc thỏi 1kg niêm yết tại Phú Quý cũng đã tăng lên mức kỷ lục, với 109,7 triệu đồng theo chiều mua vào và 113 triệu đồng theo chiều bán ra.

Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại BofA cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD. Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng.

Ngoài yếu tố trú ẩn tương tự vàng, bạc còn được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Kim loại này là vật liệu không thể thay thế trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao. BofA trong báo cáo gần đây đã phải thừa nhận rằng nhu cầu bạc cho năng lượng tái tạo đang tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn cung lại không mở rộng tương ứng.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà bán lẻ kim loại quý hàng đầu thế giới đã phải từ chối đơn hàng nhỏ lẻ để đảm bảo tiến độ và chất lượng trước sự khan hiếm nguồn cung nguyên liệu chưa từng có trong lịch sử. Mới nhất, APMEX thông báo áp dụng mức đơn hàng tối thiểu là 500 USD cho các giao dịch trực tuyến.

CEO Ken Lewis giải thích rằng các đơn hàng nhỏ lẻ chiếm tới 50% tổng số lượng đơn hàng nhưng lại gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành đang quá tải. “Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể để chúng tôi trở lại mức dịch vụ mà khách hàng đã mong đợi. Tôi hy vọng mức tối thiểu này chỉ kéo dài trong một tuần và mong các bạn kiên nhẫn” , CEO APMEX nhấn mạnh.