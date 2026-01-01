Thị trường rung lắc mở cửa cho dòng tiền quay lại 4 nhóm cổ phiếu

Sau 5 tuần tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index đang gặp cản mạnh tại vùng 1.900 điểm. Trong 2 tuần gần đây, chỉ số đã có 3 lần tiếp cận vùng 1.920 điểm nhưng chưa thể bứt phá thành công. Diễn biến này cho thấy thị trường đang hình thành vùng tái tích lũy trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức cao, tăng khoảng 58% so với trung bình hai tháng cuối năm 2025.

Cùng với đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 đang diễn ra sôi động, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng. Đây là những yếu tố chưa ủng hộ cho kịch bản bứt phá ngay của thị trường.

﻿Rủi ro lãi suất cần lưu ý

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nhận định hiện chưa xuất hiện các thông tin bất lợi đủ lớn để khiến chỉ số giảm sâu. Do đó, kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng tái tích lũy ở vùng cao, với sự phân hóa theo mùa báo cáo tài chính. Vùng hỗ trợ gần của thị trường được xác định quanh 1.850 điểm.

Ở kịch bản thận trọng, thanh khoản suy giảm và VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ 1.840 – 1.850 điểm, trong bối cảnh các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Dầu khí, Ngân hàng quốc doanh, Viettel… tiếp tục chịu áp lực chốt lời, hoặc các nhóm đang ở nền thấp như BĐS dân cư, Chứng khoán giảm thêm.

Ngoài ra, MBS lưu ý rủi ro từ xu hướng tăng lãi suất cũng cần được lưu ý. Kể từ tháng 10/2025, mặt bằng lãi suất có dấu hiệu tăng trở lại, với nhiều kỳ hạn tiền gửi vượt 7,2%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân đã tăng đáng kể so với mức 4,8%/năm ghi nhận trong tháng 9/2025.

Cập nhập thêm, thị trường hàng hóa tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Ngoài giá Bạc và Đồng đã tăng mạnh trong năm 2025, một số mặt hàng khác cũng đang tăng theo. Theo thống kê, chỉ số giá hàng hóa Bloomberg tăng hơn 9% từ đầu năm, vượt trội so với mức tăng của chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi (+7%) và chỉ số chứng khoán toàn cầu (+2,3%).

﻿Nhóm ngành kỳ vọng hút tiền

Với quan điểm thị trường đi ngang trong biên độ tích lũy, chiến lược phù hợp là mua tại vùng hỗ trợ và chốt lời khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự. Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn theo cổ phiếu và nhóm ngành cụ thể thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số.

Về nhóm ngành, từ đầu năm đến nay, thanh khoản bình quân đạt hơn 40.000 tỷ đồng/phiên, tạo điều kiện cho dòng tiền xoay trục giữa các nhóm ngành, hỗ trợ thị trường duy trì trạng thái tích lũy. Dù chịu áp lực chốt lời trên diện rộng trong tuần vừa qua, dòng tiền vẫn ghi nhận sự cải thiện tại các nhóm Logistics, Hóa chất và BĐS KCN.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời, n hóm cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao, tập trung ở các nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Viettel, BĐS KCN… vẫn giữ vai trò dẫn dắt. Một nhịp điều chỉnh để chiết khấu thêm được kỳ vọng sẽ kích thích dòng tiền quay lại các nhóm này.

Theo kịch bản cơ sở, thanh khoản thị trường được kỳ vọng sẽ cải thiện trong tuần tới. Ngược lại, nếu thanh khoản suy giảm, đây sẽ là tín hiệu cần thận trọng, bất chấp diễn biến hồi phục hay điều chỉnh của chỉ số.