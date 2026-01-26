Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, với sự tham dự của ông Choi Youngsam – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán. Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập, cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways.

Hợp tác doanh nghiệp, động lực của quan hệ kinh tế Việt – Hàn

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ vinh dự khi đón tiếp Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Đại sứ đánh giá cao vai trò và định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế – du lịch.

Ông khẳng định, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao….

Hướng tới các dự án có tầm vóc khu vực

Thực tiễn hợp tác cho thấy sự tương đồng rõ nét giữa thị hiếu của doanh nghiệp, du khách Hàn Quốc và mô hình phát triển tích hợp mà FLC đang theo đuổi. Tại nhiều điểm đến trọng điểm, khách Hàn Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách quốc tế.

Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Đặc biệt, tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC tại Hạ Long, Quy Nhơn và Sầm Sơn, phân khúc doanh nhân và giới golfer Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đồng thời xu hướng này đang mở rộng mạnh mẽ sang các hoạt động MICE và hợp tác doanh nghiệp.

Trong hơn 24 năm hình thành và phát triển, FLC đã xây dựng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf – hàng không với quy mô lớn trên cả nước, sở hữu quỹ đất hơn 10.000 ha, hệ thống 10.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và Bamboo Airways – hãng hàng không nhiều năm liền dẫn đầu Việt Nam về tỷ lệ đúng giờ.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon. Đến năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Công ty TD&T Co., Ltd (Hàn Quốc), triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Đánh giá về những nỗ lực của FLC và Bamboo Airways, Đại sứ Choi Youngsam ghi nhận vai trò của hãng hàng không trong việc kết nối giao thông, tạo nền tảng thuận lợi cho giao lưu kinh tế, du lịch và hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực. Ông tin tưởng năm 2026 sẽ là giai đoạn hợp tác phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường kết nối kinh tế – dịch vụ giữa hai quốc gia.



Song song với hoạt động hàng không, FLC đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến dành riêng cho thị trường Hàn Quốc như tổ chức roadshow đầu tư, phát triển sản phẩm golf – nghỉ dưỡng – MICE, tham gia các hội chợ và diễn đàn du lịch, đầu tư lớn tại Hàn Quốc.

Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối thành công của chương trình năm 2017 với sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.