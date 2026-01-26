Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

F88 lên tiếng

26-01-2026 - 21:39 PM | Thị trường chứng khoán

F88 lên tiếng

Cổ phiếu F88 đã tăng tới 160% chỉ sau khoảng 1 tháng.

CTCP Đầu tư F88 (mã: F88) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 20/01/2026 tới 26/01/2026.

Chốt phiên 26/1, thị giá F88 đạt 242.400 đồng/cp, tăng tới 160% chỉ sau khoảng 1 tháng, đưa vốn hoá thị trường doanh nghiệp đạt 26.700 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 1 tỷ USD tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

F88 lên tiếng - Ảnh 1.

F88 cho biết công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường (nếu có) đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên các kênh thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin điện tử của công ty của Công ty theo đúng quy định pháp luật. Thời điểm hiện tại, Công ty không phát sinh thông tin bất thường hoặc sự kiện trọng yêu nào liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tài chính hoặc quản trị.

Liên quan đến biến động giá cổ phiếu, theo đánh giá của Công ty, giá cổ phiếu F88 trong thời gian qua là do diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu F88 hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện. Công ty khuyển nghị nhà đầu tư sử dụng thông tin được Công ty công bố trên các kênh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, không sử dụng các thông tin liên quan từ các nguồn tin không chính thức.

Công ty chia sẻ thêm, F88 đang chuẩn bị điều kiện cần thiết cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm phù hợp. Công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các định hướng phát triển trung và dài hạn, dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vừa qua, F88 đã hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia VinaCapital: Khoảng 20 tỷ USD vốn hoá chuẩn bị "đổ bộ" thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia VinaCapital: Khoảng 20 tỷ USD vốn hoá chuẩn bị "đổ bộ" thị trường chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Góc nhìn chuyên gia: Margin cao kỷ lục, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp rung lắc trong thời gian tới

Góc nhìn chuyên gia: Margin cao kỷ lục, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp rung lắc trong thời gian tới Nổi bật

NÓNG: Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

NÓNG: Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

21:15 , 26/01/2026
Chuyên gia lý giải đà tăng rất nhanh của giá vàng, giá bạc

Chuyên gia lý giải đà tăng rất nhanh của giá vàng, giá bạc

20:58 , 26/01/2026
VVS công bố BCTC quý IV/2025: Doanh thu tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận trước thuế bứt phá 2026%

VVS công bố BCTC quý IV/2025: Doanh thu tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận trước thuế bứt phá 2026%

20:57 , 26/01/2026
Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

17:39 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên