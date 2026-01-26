Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

Thị trường tiếp tục có diễn biến khá tiêu cực trong phiên đầu tuần dưới áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,45%) về mức 1.843,72 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 189 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 269 tỷ đồng.

Cụ thể, MCH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 158 tỷ đồng, theo sau là VIC (65 tỷ), FPT (48 tỷ), VPB (39 tỷ), TCB (38 tỷ), VHM (38 tỷ), MSN (36 tỷ), MBB (29 tỷ), CTG (22 tỷ) và VNM (22 tỷ đồng) – đều được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VCG với giá trị -41 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-39 tỷ), SSI (-38 tỷ), MSN (-25 tỷ) và VSC (-18 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VPB (-14 tỷ), VCI (-13 tỷ), VTP (-12 tỷ), PLX (-9 tỷ) và TCX (-8 tỷ đồng).