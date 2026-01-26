FPT lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ năm 2025, EPS tăng trưởng 21%

Tập đoàn FPT (mã: FPT) đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.039 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 9.369 tỷ đồng và 5.211 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 19 % và 21% so với cùng kỳ 2024.

Tính riêng trong tháng 12/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 7.913 tỷ đồng và LNTT đạt 1.038 tỷ đồng.

Năm qua, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT duy trì đà tăng trưởng đạt 14,3% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản (tăng trưởng 25,4% lên 15.452 tỷ đồng), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số trong năm 2025 đạt 16.751 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics,...

Doanh thu ký mới đạt 40.636 tỷ đồng (tăng hơn 23% so với năm trước). Trong năm 2025, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 26 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu khách hàng, số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 500 ngàn USD đạt 394 (+4,2%). Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 266 (tăng 6%).

Mảng Dịch vụ CNTT Trong nước ghi nhận doanh thu đạt 9,093 tỷ đồng (+11,5%) và LNTT đạt 416 tỷ đồng (-9,7%). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà duy trì đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 2,672 tỷ đồng (+19%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Dịch vụ Viễn thông duy trì mức tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 18.702 tỷ đồng (+10,6%) và LNTT đạt 4.167 tỷ đồng (+21,9%).

Doanh thu mảng Giáo dục điều chỉnh nhẹ 1% xuống mức 7.009 tỷ đồng trong năm 2025.

Cũng trong năm 2025, FPT đã đưa vào vận hành Nhà máy trí tuệ nhân tạo - AI Factory và ra mắt hệ sinh thái AI toàn diện FleziPT. FPT đã ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với Tập đoàn năng lượng hàng đầu Châu Á đồng thời ký hợp đồng chuyển đổi số trị giá 100 triệu USD trong 3 năm.

Tại thị trường nước ngoài, FPT thâu tóm công ty tư vấn công nghệ của Đức có tên David Lamm Consulting đồng thời mua 10% cổ phần của Daythree. FPT trở thành đối tác toàn cầu trong các dự án CNTT của Airbus đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với Chelsea & Clearlake Capital. FPT khánh thành trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhất Việt Nam và sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Tại mảng giáo dục, FPT Education gia tăng hiện diện trên 19 tỉnh, thành và đồng hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia.