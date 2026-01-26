Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại tranh thủ mua ròng trong phiên VN-Index giảm 27 điểm, gom mạnh một cổ phiếu ngân hàng

26-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi bán ròng khoảng 189 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Chốt phiên chỉ số giảm 27, 07 điểm tại 1.843 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 31.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi bán ròng khoảng 189 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 123 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu BID được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 219 tỷ đồng. Theo sau, VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 186 tỷ đồng. Ngoài ra, VCI và PLX cũng được mua lần lượt 148 và 142 tỷ đồng.

Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 196 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu DGC và MWG cũng bị "xả" 106 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 62 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 76 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, TNG, CEO.

Chiều ngược lại, NTP là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 31 tỷ đồng; theo sau HUT bị bán 2,8 tỷ, SHS, MST, VGS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 0,3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PHP được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, MSR và ALC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 16 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, VGT,...

Mai Chi

