Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

Với dải sản phẩm đa dạng gồm hơn 10 mẫu xe phổ thông hiện diện ở mọi phân khúc, cùng các giải pháp linh hoạt về sạc - đổi pin của VinFast, kết quả kinh doanh trong năm 2025 của dòng xe máy điện đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024.

Dòng xe Evo với các phiên bản đa dạng về mức giá cùng các tùy chọn hỗ trợ 1 pin và 2 pin đã trở thành xe máy điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2025, với hơn 250.000 chiếc đến tay khách hàng. Ngoài ra, các dòng xe Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon và các mẫu xe không cần bằng lái như Motio, Zgoo, Flazz cũng đóng góp ấn tượng vào thành tích chung của xe máy điện VinFast trong năm 2025.

Doanh số xe máy điện VinFast đạt được trong năm 2025 còn đến từ chiến lược đầu tư hệ thống và mở rộng mạng lưới đại lý. Hơn 600 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc đã góp phần quan trọng đưa xe máy điện VinFast tiếp cận khách hàng.

VinFast có cả chục mẫu xe máy điện

Hệ thống xưởng dịch vụ và trạm sạc xe máy điện công cộng được triển khai rộng khắp cũng góp phần mang lại sự an tâm, tin tưởng và tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Các chính sách bán hàng, hỗ trợ sau bán hàng hấp dẫn cùng các chương trình thu xe xăng - đổi xe điện được tổ chức thường xuyên cũng tạo động lực lớn cho khách hàng lựa chọn đồng hành cùng xe máy điện VinFast.

Đầu năm 2026, VinFast đã chính thức ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II, Viper cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Đi kèm với đó là hệ thống 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt, dự kiến sẽ hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý I/2026.

VinFast cũng đang triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", với nhiều chính sách dành cho khách hàng như "Mua xe 0 đồng", ưu đãi 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) trong thời gian từ 12-1 đến 12-4, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31-5-2027, miễn phí đổi pin 6 tháng dành cho khách hàng cá nhân và 12 tháng cho các tài xế đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.