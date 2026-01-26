Viettel Post muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.700 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua bộ tài liệu và tiến trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Viettel Post sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, doanh nghiệp lên kế hoạch chào bán hơn 51,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post dự kiến thu về gần 511,5 tỷ đồng, số tiền này sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) cụ thể như sau:

Nguồn: VTP

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán từ quý II/2026 đến quý IV/2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đợt chào bán.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên được cổ đông thông qua, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức hơn 1.729,3 tỷ đồng.

Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông là 24/1/2026, các cổ đông của Viettel Post sẽ gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về công ty vào ngày 4/2/2026.

Được biết, phương án tăng vốn lần này nằm trong chiến lược đưa Viettel Post trở thành doanh nghiệp chuyển phát hàng đầu Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao, trong đó trọng tâm là đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, đồng thời nâng cao việc tự chủ tài chính, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viettel Post mang về doanh thu thuần gần 14.951,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 251,7 tỷ đồng.

Năm 2025, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt gần 404,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 62,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Viettel Post tăng 5,3% so với đầu năm, lên mức hơn 6.702,6 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.954,5 tỷ đồng, tăng 3,8%.