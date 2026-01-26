Sự trở lại của ông Nguyễn Bá Dương: Các công ty thành viên thu hơn 30.000 tỷ doanh thu, hệ sinh thái hướng đến mốc mới 2 tỷ USD

Hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương vừa có Chương trình tổng kết kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 và ký kết Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026. Tại đây, hé lộ loạt con số kinh doanh ấn tượng của các thành viên tỷ USD của ông Dương.

Cụ thể, Newtecons ghi nhận doanh thu 13.170 tỷ đồng năm 2025, vượt kế hoạch đề ra, đồng thời sở hữu backlog lên tới 18.500 tỷ đồng cho năm tiếp theo.

Ricons đạt doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2025 và đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ - dự kiến hơn 30% so với năm 2025.

SOL E&C ghi nhận doanh thu hơn 5.300 tỷ đồng, tăng trên 16% so với năm trước và liên tục thiết lập các cột mốc mới kể từ ngày thành lập. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 50% trong năm 2026.

BM Windows đang vươn lên trở thành một tên tuổi đáng gờm trong lĩnh vực, không chỉ phủ sóng khắp các dự án lớn ở Việt nam mà vươn ra tầm thế giới, liên tục trúng thầu các dự án lớn tại Úc, Mỹ, Canada…. Một sự phát triển thần tốc khiến ông Nguyễn Bá Dương cũng phải kinh ngạc và gọi là ‘không thể tin’.

Tại Hội nghị Tổng kết và Dạ tiệc Tất niên 2025 do Newtecons - Ricons - SOL E&C tổ chức, ông Nguyễn Bá Dương có nhấn mạnh rằng, tại Việt Nam chưa có đơn vị nào mà ba doanh nghiệp xây dựng cùng bắt tay nhau triển khai nhiều dự án tầm cỡ, đạt được những thành tựu lớn lao như hiện tại. Đây là những doanh nghiệp nằm trong top đầu thị trường xây dựng hiện nay và doanh thu từ 4 doanh nghiệp này đang vượt mốc 30.000 tỷ đồng, năm 2026 hệ sinh thái kỳ vọng đạt con số hơn 50.000 tỷ đồng, hình thành một trong những cụm nhà thầu xây dựng tư nhân có quy mô và sức bật đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay.

Ảnh: Ông Nguyễn Bá Dương tại sự kiện của BM Windows.

Về ông Nguyễn Bá Dương, sau khi rời Coteccons - doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi ông trong suốt nhiều năm, ông Dương được biết âm thầm sắp xếp lại từng mảnh ghép, tạo dựng lại sân chơi cho những ‘người anh em’ của mình.

Năm 2022, hệ sinh thái tỷ USD chính thức trình làng với doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ. Năm nay, con số 30.000 tỷ đồng trên 4 đơn vị tiếp tục củng cố vị thế của doanh nhân ngành xây dựng.

Ông Dương cũng xuất hiện trở lại ngày càng nhiều tại các sự kiện gần đây, từ dự án Nobu ở Đà Nẵng, tổ hợp sáng tạo CMC Hà Nội, Five Star Odyssey, Đại học Fulbright, lễ khởi công cầu Phú Mỹ 2… cho tới những khoảnh khắc đời thường tại các sự kiện nội bộ, cho thấy ông Dương đã thực sự “comeback”.