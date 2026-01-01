Thủy điện Gia Lai chốt giá ngày chào sàn HoSE

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc gần 47,7 triệu cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai sẽ chính thức giao dịch từ ngày 30/01. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 29.000 đồng/cổ phiếu, biên độ 20%.



Ngày 26/04/2011, cổ phiếu GHC chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM. Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu GHC bị hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu trên UPCoM kể từ ngày 19/01.

Nhà máy Thủy điện TTC H'Chan

CTCP Thủy điện Gia Lai (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai) thành lập ngày 14/03/2002.

Tính đến ngày 30/9/2025, vốn điều lệ của Thủy điện Gia Lai đang ở mức hơn 476,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (MCK: GEG) góp hơn 298 tỷ đồng (tỷ lệ 62,53%), Tổng Công ty Điện lực Miền Trung góp 13,5 tỷ đồng (tỷ lệ 2,83%), còn lại gần 165,1 tỷ đồng do các cổ đông khác góp vốn (tỷ lệ 34,63%).

Theo giới thiệu trên website, Thủy điện Gia Lai sở hữu 2 nhà máy thủy điện với gồm Nhà máy Thuỷ điện TTC H'Mun có công suất 16,2MW đã được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2010 và Nhà máy Thủy điện TTC H'Chan có công suất 12MW đã hoạt động từ tháng 8/2006.

Doanh nghiệp còn có Nhà máy Điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 được xây dựng trên khu đất có diện tích 54,2 ha tại tỉnh Bình Thuận cũ, quy mô 49 MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.017 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 3 nhà máy điện mặt trời áp mái gồm Hậu Giang 3 (1MWp), Đại Ân 3 (1MWp), Bàu Cạn 2 (0,6MWp).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thủy điện Gia Lai mang về doanh thu thuần 236 tỷ đồng, tăng 5,3% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 124 tỷ đồng, tăng 10%.

Tính đến hết quý III/2025, tổng tài sản của Thủy điện Gia Lai tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức hơn 1.556 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 399,7 tỷ đồng, giảm 13,2%.



