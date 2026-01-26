Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) vừa có văn bản gửi UBCKNN; Sở GDCK TP.HCM và Công ty CP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ.

Cụ thể, VCAM đăng ký bán ra tối đa 300.000 cổ phiếu VCI nhưng không thành công do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Như vậy, số lượng cổ phiếu VCI mà quỹ này nắm giữ vẫn ở mức 648.300 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, VCAM mua thành công 580.000 cổ phiếu VCI trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM tăng sở hữu cổ phiếu VCI từ 68.300 cổ phiếu lên 648.300 cổ phiếu như hiện tại.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, quỹ thuộc VCAM là Quỹ đầu tư Bản Việt Discovery cũng mua vào thành công 100.000 cổ phiếu VCI đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,01% vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap.

Về VCAM, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2006, ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động quản lý quỹ (cụ thể là lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán). Trụ sở chính đặt tại Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Hiện,bà Nguyễn Thanh Phượng- Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap, hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VCAM.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/1/2025, Chứng khoán Vietcap chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán 20/1/2026. Với 850,1 triệu cổ phiếu VCI đang lưu hành trên thị trường, ước tính Chứng khoán Vietcap sẽ phải chi khoảng 425,05 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2025.



