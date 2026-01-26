Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/1/2026

Tin doanh nghiệp

HCM – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 06/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 10/03/2026.

AMV – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ : Thông báo điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền (ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2021). Theo đó, đợt 1 được điều chỉnh từ 28/01/2026 sang 28/01/2027, và đợt 2 từ 28/07/2026 sang 28/07/2027. Lý do điều chỉnh là do doanh nghiệp đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư trang thiết bị, cần chủ động cân đối nguồn tài chính trong thời gian chờ thanh toán từ khách hàng.

HPD – Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa : Ngày 25/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỷ lệ chi trả 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/03/2026.

SGI - CTCP Đầu tư SGI Holdings : Công bố nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NBE – CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc : Cổ đông lớn Cao Văn Nguyên đã bán 4.300 CP, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 350.059 CP (7%) xuống còn 345.759 CP (6,92%). Giao dịch được thực hiện ngày 20/01/2026.

FHS – CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) : Ông Phạm Nam Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đã mua 30.079 CP. Qua đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng từ 235.804 CP (tỷ lệ 1,85%) lên 265.883 CP (tỷ lệ 2,09%). Giao dịch được thực hiện ngày 22/01/2026.

CTX – Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam : Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã bán toàn bộ 1.177.603 CP, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 1.177.603 CP (tỷ lệ 1,49%) xuống còn 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch được thực hiện ngày 16/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHD – CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương : Bà Trần Mai Lan, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Việt, đăng ký bán 299.000 CP nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 27/01 đến 25/02/2026. Hiện bà Lan đang nắm giữ 5.765.962 CP, tương ứng 16,02% vốn điều lệ.

TIN – Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt : Ông Lê Hữu Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1.000.000 CP nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Trước giao dịch, ông Sơn đang nắm giữ 3.502.284 CP, tương ứng tỷ lệ 3,84%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/01/2026 đến 26/02/2026.