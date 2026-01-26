"Ngôi vương" vốn điều lệ ngành chứng khoán đổi chủ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công đã đã hoàn tất đợt chào bán thêm hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.932 tỷ đồng.

Như vậy, Chứng khoán SSI đã chính thức vượt TCBS để giành lại ngôi vị công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Đợt phát hành có sự tham gia của 88.690 cổ đông, trong đó 87.186 nhà đầu tư trong nước và 1.504 nhà đầu tư nước ngoài, SSI thu về hơn 6.227 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, SSI cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ gần như đồng đều cho hai mảng hoạt động cốt lõi. Cụ thể, SSI dự kiến sử dụng khoảng 3.114 tỷ đồng được dùng để tăng quy mô cho vay giao dịch ký quỹ và hơn 3.114 tỷ đồng được bổ sung cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi.

Cơ cấu cổ đông lớn của SSI sau phát hành ghi nhận Daiwa Securities Group Inc nắm giữ 380,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 15,27% vốn điều lệ, trong khi Công ty TNHH Đầu tư NDH sở hữu 197,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,91% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, SSI đã công bố kết quả kinh doanh khả quan trong quý cuối năm 2025, tổng doanh thu và ợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 4 lần lượt đạt 3.566 tỷ đồng và 916 tỷ đồng. Ước tính hợp nhất, doanh thu quý 4 đạt 3.723 tỷ đồng và LNTT đạt 1.005 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu và LNTT của SSI đạt 13.160 tỷ đồng và 5.085 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 135,7% và 119,6% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của SSI có quy mô gần 93.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng mạnh nhất là các khoản cho vay với 38.940 tỷ đồng, tăng gần 17.000 tỷ đồng so với đầu năm.