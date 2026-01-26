Cổ phiếu Vinaconex (VCG) "có biến"

Chốt phiên 26/1, cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) bất ngờ giảm hết biên độ về mốc 21.250 đồng/cp với lượng dư bán giá sàn chất gần 17 triệu đơn vị.

Bên bán tỏ ra khá quyết liệt, thanh khoản gia tăng đột biến lên tới gần 25 triệu cổ phiếu được “sang tay”, cao nhất từ giữa tháng 9 năm ngoái.

Diễn biến kém tích cực này đẩy thị giá cổ phiếu VCG "lùi" về vùng thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, kể từ giữa tháng 6/2025, vốn hóa còn lại 13.700 tỷ đồng.

Được biết, Vinaconex là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Công ty đã trúng thầu và thi công hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…﻿ Đồng thời, Vinaconex còn là 1 trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).﻿

Vinaconex hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, VCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.429 tỷ đồng, tăng 66% so với quý 3/2024; lợi nhuận gộp theo đó tăng 56%, lên 611 tỷ đồng. Đáng chú ý, điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh kinh doanh của Vinaconex lại đến từ hoạt động tài chính, với doanh thu đạt 3.186 tỷ đồng, cao gấp 87 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết đóng góp hơn 3.060 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, hồi cuối năm 2025, Vinaconex đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị thúy Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch của công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm ông Đặng Thanh Huấn không còn đảm nhiệm vị trí này, lý do là nghỉ chế độ hưu trí.

Việc cổ phiếu VCG giảm sàn diễn ra trong bối cảnh thị trường chung không mấy tích cực. Phiên 26/1, VN-Index giảm mạnh hơn 27 điểm, lùi về mốc 1.844 điểm với loạt nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng hay bất động sản đồng loạt giảm sâu.

Áp lực bán cũng lan rộng sang cả nhóm VN30 với 24/30 mã giảm điểm, trong đó có 1 mã nằm sàn. Ngược chiều, các cổ phiếu họ dầu khí và bộ đôi ngân hàng quốc doanh BID và VCB trở thành trụ đỡ của thị trường.