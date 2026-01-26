Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Vinaconex (VCG) "có biến"

26-01-2026 - 15:26 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Vinaconex (VCG) "có biến"

Thanh khoản gia tăng đột biến lên tới gần 25 triệu cổ phiếu được “sang tay”, cao nhất từ giữa tháng 9 năm ngoái.

Chốt phiên 26/1, cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) bất ngờ giảm hết biên độ về mốc 21.250 đồng/cp với lượng dư bán giá sàn chất gần 17 triệu đơn vị.

Bên bán tỏ ra khá quyết liệt, thanh khoản gia tăng đột biến lên tới gần 25 triệu cổ phiếu được “sang tay”, cao nhất từ giữa tháng 9 năm ngoái.

Diễn biến kém tích cực này đẩy thị giá cổ phiếu VCG "lùi" về vùng thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, kể từ giữa tháng 6/2025, vốn hóa còn lại 13.700 tỷ đồng.

Được biết, Vinaconex là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Công ty đã trúng thầu và thi công hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…﻿ Đồng thời, Vinaconex còn là 1 trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).﻿

Vinaconex hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, VCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.429 tỷ đồng, tăng 66% so với quý 3/2024; lợi nhuận gộp theo đó tăng 56%, lên 611 tỷ đồng. Đáng chú ý, điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh kinh doanh của Vinaconex lại đến từ hoạt động tài chính, với doanh thu đạt 3.186 tỷ đồng, cao gấp 87 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết đóng góp hơn 3.060 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, hồi cuối năm 2025, Vinaconex đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị thúy Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch của công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm ông Đặng Thanh Huấn không còn đảm nhiệm vị trí này, lý do là nghỉ chế độ hưu trí.

Việc cổ phiếu VCG giảm sàn diễn ra trong bối cảnh thị trường chung không mấy tích cực. Phiên 26/1, VN-Index giảm mạnh hơn 27 điểm, lùi về mốc 1.844 điểm với loạt nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng hay bất động sản đồng loạt giảm sâu.

Áp lực bán cũng lan rộng sang cả nhóm VN30 với 24/30 mã giảm điểm, trong đó có 1 mã nằm sàn. Ngược chiều, các cổ phiếu họ dầu khí và bộ đôi ngân hàng quốc doanh BID và VCB trở thành trụ đỡ của thị trường.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia VinaCapital: Khoảng 20 tỷ USD vốn hoá chuẩn bị "đổ bộ" thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia VinaCapital: Khoảng 20 tỷ USD vốn hoá chuẩn bị "đổ bộ" thị trường chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Góc nhìn chuyên gia: Margin cao kỷ lục, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp rung lắc trong thời gian tới

Góc nhìn chuyên gia: Margin cao kỷ lục, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp rung lắc trong thời gian tới Nổi bật

Vincom Retail báo lãi sau thuế năm 2025 hơn 6.400 tỷ, tăng trưởng 57%

Vincom Retail báo lãi sau thuế năm 2025 hơn 6.400 tỷ, tăng trưởng 57%

13:58 , 26/01/2026
Nhận lệnh từ Thủ tướng: PVN, EVN, Petrolimex, Vietcombank, BIDV,...phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên

Nhận lệnh từ Thủ tướng: PVN, EVN, Petrolimex, Vietcombank, BIDV,...phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên

13:56 , 26/01/2026
Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

13:14 , 26/01/2026
Viettel Post muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.700 tỷ đồng

Viettel Post muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.700 tỷ đồng

11:33 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên