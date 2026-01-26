Nhận lệnh từ Thủ tướng: PVN, EVN, Petrolimex, Vietcombank, BIDV,...phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tiếp tục được nhấn mạnh gần đây sau khi Nghị quyết 79-NQ/TW ban hành ngày 6/1/2026. Nghị quyết này xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng chiến lược trong các ngành, lĩnh vực then chốt, nhằm dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tiến bộ xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Nghị quyết hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Mục tiêu đến 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về tổng tài sản; phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.

Hiện Việt Nam có 10 tập đoàn kinh tế Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực bao gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam – PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hoá chất Việt ﻿), Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn CNam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - VGT). Khối ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.﻿

﻿Trong đó, PVN hiện là công ty mẹ của một loạt tổng công ty trên sàn như PV Gas, PVD, PVS, BSR,...

Về tình hình kinh doanh, các doanh nghiệp Nhà nước đang thể hiện vai trò dẫn dắt thông qua kết quả kinh doanh khá tích cực trong năm vừa qua.

Điển hình, năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp PVN lập kỷ lục về tổng doanh thu, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất.

Ở quy mô toàn Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP, tiếp nối đà tăng qua các năm 2021–2024 và thiết lập mặt bằng doanh thu mới. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Ở khối ngân hàng, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng hơn 7% so với năm 2024; như vậy con số thực tế có thể đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

BIDV cũng đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỷ lục trên 36.000 tỷ đồng và duy trì vị thế ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam (3,25 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024). VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.