Vincom Retail báo lãi sau thuế năm 2025 hơn 6.400 tỷ, tăng trưởng 57%

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2025.

Trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm.

Nếu như loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm.

Trong 2025, Công ty đã mở mới 3 TTTM theo mô hình “One-stop Shoppertainment” với diện tích sàn bán lẻ (GFA) tăng thêm tổng cộng gần 120.000 m 2 , bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 TTTM tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m 2 diện tích sàn bán lẻ.

Bên cạnh đó, các sáng kiến kết nối cộng đồng được mở rộng mạnh mẽ, với số lượng sự kiện tăng 50% so với năm trước. Chiến dịch V-Creator trở thành tâm điểm thu hút hoạt động sáng tạo và chia sẻ nội dung, ghi nhận 2,4 tỷ lượt xem từ 40.000 video trên các nền tảng số.

Song song với đó, Công ty đã thực hiện nâng cấp toàn diện các TTTM. Các dự án tiêu biểu là dự án cải tạo nội thất tại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Đồng Khởi và nâng cấp hơn 800 hạng mục cơ sở vật chất tại hàng loạt các TTTM khác. Bên cạnh đó, hơn 1.300 gian hàng trong hệ thống TTTM Vincom cũng thực hiện cải tạo không chỉ về thiết kế, nâng cấp cơ sở vật chất gian hàng, mà còn về sản phẩm, điển hình là chuỗi siêu thị WinMart thực hiện nâng cấp, góp phần mang lại không gian mua sắm hiện đại và đẳng cấp. Từ đó, lưu lượng khách trên toàn hệ thống tăng trưởng 21% so với năm 2024, qua đó khẳng định giá trị vượt trội và cam kết đồng hành cùng khách thuê.

Hệ thống điện mặt trời đã được lắp đặt tại 60/90 TTTM, cung ứng 15,9 triệu kWh và giúp cắt giảm gần 12.809 tấn CO₂ phát thải. Bên cạnh đó, Vincom Retail còn tiên phong thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh khi ghi nhận 768 gian hàng cung ứng hơn 275.000 sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực F&B, nỗ lực giảm rác thải nhựa đã đạt kết quả thực tiễn với trung bình 1,8 triệu cốc nhựa và 400.000 ống hút nhựa được thay thế hàng tháng. Song song với việc phân loại 80 tấn rác tái chế mỗi tháng, chiến dịch “Cùng Hành Động Vì Biển Xanh” đã lan tỏa mạnh mẽ tại 28 tỉnh thành. Đặc biệt, việc hoàn thiện hạ tầng 5.860 trụ sạc xe máy và 1.371 trụ sạc ô tô VGreen trên toàn hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.

Về mặt Quản Trị, Vincom Retail xác định Quản trị Công ty là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên hữu quan. Chính vì vậy, năm 2025, Công ty định hướng nâng tầm Quản trị Công ty vượt lên trên việc chỉ tuân thủ theo các yêu cầu về pháp lý, thông qua việc áp dụng Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecard) như một công cụ đánh giá hiện trạng và xác lập các mục tiêu cải thiện quản trị; đồng thời lồng ghép định hướng phát triển phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs). Với sự định hướng nhất quán từ Hội đồng Quản trị và việc triển khai hiệu quả các kế hoạch của Ban Điều hành, trong năm 2025, Vincom Retail đã nâng điểm Quản trị Công ty từ 57% lên 74% theo đánh giá của HOSE, đồng thời lần đầu tiên công bố Báo cáo Phát triển Bền vững riêng biệt. Cũng trong năm nay, Vincom Retail đã triển khai đồng bộ hệ thống CiAMS, CRM, và e-office giúp nâng cao hiệu quả vận hành và kinh doanh.