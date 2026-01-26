VVS công bố BCTC quý IV/2025: Doanh thu tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận trước thuế bứt phá 2026%

Ngày 26/1/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (HOSE: VVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá, qua đó khép lại một năm với quy mô doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Quý IV/2025: Doanh thu tăng 115,3%, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 20 lần

Theo báo cáo tài chính, trong quý IV/2025, VIMID ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.606,3 tỷ đồng, tăng 115,3 % so với cùng kỳ năm 2024 (1.210,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 195 tỷ đồng, tăng 2026% so với quý IV/2024 (9,17 tỷ đồng). Mức tăng trưởng đột phá này phản ánh sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh quy mô doanh thu mở rộng nhanh, đồng thời cho thấy khả năng tận dụng tốt giai đoạn cao điểm của thị trường vào cuối năm.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của VIMID đạt 8.050,6 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2024 (3.891,1 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 407,9 tỷ đồng, tăng 362% so với năm 2024 (88,3 tỷ đồng). Đây đều là mức cao nhất lịch sử của doanh nghiệp này.

Kết quả này cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với tốc độ tăng doanh thu, phản ánh xu hướng cải thiện mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp trong năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công và sự bứt phá của ngành logistics

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của VIMID trong năm 2025 được đánh giá đến từ sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô thuận lợi và năng lực triển khai chiến lược hiệu quả của doanh nghiệp.

Trong đó, việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào các tháng cuối năm, cùng với việc đồng loạt khởi công và khánh thành hàng trăm dự án hạ tầng, giao thông và công nghiệp quy mô lớn trên cả nước đã tạo ra sức cầu lớn đối với xe tải hạng trung – hạng nặng và phương tiện vận tải chuyên dụng.

Bên cạnh đó, ngành logistics Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên nền bối cảnh đó, việc mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm nhiều phân khúc khách hàng, gia tăng thị phần và tận dụng hiệu quả chu kỳ tăng trưởng của thị trường.

Niêm yết HOSE: Bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, việc cổ phiếu VVS chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ tháng 12/2025 là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của VIMID. Sự kiện này góp phần nâng cao uy tín, tính minh bạch và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường vốn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để VIMID tiếp cận các nguồn lực tài chính trung – dài hạn phục vụ chiến lược phát triển trong những năm tới.

Trong bối cảnh ngành logistics tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số và đầu tư hạ tầng được xác định là một trong những trụ cột của nền kinh tế giai đoạn 2026–2030, những doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái phân phối – dịch vụ hoàn chỉnh được đánh giá sẽ là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng mới.