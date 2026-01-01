Tổng Giám đốc Dragon Capital: Chứng khoán giảm mạnh là mua, bức tranh 3-5 năm tới vẫn rất sáng

Tại sự kiện Investor Day với chủ đề “Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa” ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam dự báo tích cực về bức tranh nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Bức tranh vĩ mô ổn định﻿

Triển vọng dài hạn của Việt Nam được nâng đỡ bởi ba trụ cột lớn: hệ thống chính trị mang tính quyết liệt và nhất quán hơn trong cải cách, VNeID với vai trò là nền tảng hạ tầng số có khả năng làm thay đổi căn bản cách vận hành của nền kinh tế cùng với tầm nhìn phát triển đến năm 2030 dựa trên động lực nội sinh, trong đó doanh nghiệp trong nước giữ vai trò trung tâm.

Theo ông Tuấn, đây không phải là những khẩu hiệu mang tính định hướng, mà là một quá trình chuyển đổi về chất trong cơ cấu sản xuất và mô hình tăng trưởng, có thể tạo ra một chu kỳ phát triển dài hạn cho kinh tế và thị trường vốn Việt Nam trong thập kỷ tới.

Nhìn lại năm 2025, kinh tế Việt nam ghi nhận tích cực với GDP 8%, thặng dư ngân sách gần 10 tỷ USD và lạm phát được kiểm soát ở mức 3,5%. Bên cạnh đó, các chỉ số “thực” cũng cho thấy đà phục hồi rõ nét với lượng container qua cảng, khách du lịch, giao dịch thanh toán QR và chi phí quảng cáo đều tăng vọt cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế.

Dù lạm phát thấp, song một điểm cần quan tâm là xu hướng lãi suất nhích lên so với đáy, tiệm cận mức giai đoạn 2020–2021. Nguyên nhân là vòng quay tiền trong nền kinh tế liên tục giảm trong nhiều năm khiến tiền không quay lại ngân hàng đủ nhanh và buộc hệ thống phải tăng lãi suất để hút vốn. Một phần dòng tiền bị “kẹt” trong bất động sản càng làm thanh khoản kém lan tỏa. Trong khi đó, lãi suất ngắn hạn thấp nhưng lãi suất dài hạn tăng, phản ánh nhu cầu vốn dài hạn lớn. Để xử lý sự lệch pha này, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ phải bơm thanh khoản dài hạn thay vì chỉ bơm qua kênh ngắn hạn như qua đêm hay 1 tuần. Nếu dòng tiền được bơm ra ở kỳ hạn 180–270 ngày, mặt bằng lãi suất dài hạn sẽ có cơ sở hạ nhiệt.

Về tỷ giá, ông cho rằng bức tranh đã sáng hơn sau giai đoạn biến động liên quan đến thuế quan, cộng thêm kỳ vọng Fed có thể hạ lãi suất nhiều hơn 2 lần trong năm 2026 cũng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và quốc tế, qua đó hỗ trợ đồng Việt Nam.

Tổng kết lại, Giám đốc Dragon Capital dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 có thể vượt 9%, lạm phát duy trì dưới 4%, tăng trưởng cung tiền khoảng 12,5–13%, tỷ giá biến động trong biên độ hẹp 1–2%. Nhìn chung, các chỉ số vĩ mô được kỳ vọng tiếp tục ổn định. Bức tranh chủ đạo vẫn là lạm phát thấp, lãi suất có thể ổn định trong quý I/2026 rồi dần hạ nhẹ, nhưng khó giảm sâu do nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế.

﻿Triển vọng thị trường 3-5 năm tới rất sáng

Về góc nhìn về thị trường tài chính, ông Tuấn cho rằng năm 2025 là một năm không dễ kiếm tiền. Dữ liệu cho thấy số lượng cổ phiếu có mức sinh lời vượt VN-Index ở mức rất thấp. Nếu trong những năm “dễ kiếm tiền” như 2020–2021, hơn 50% cổ phiếu trên thị trường tăng tốt hơn chỉ số chung, thì năm 2025, con số này chỉ khoảng 30% trong 6 tháng, và nếu tính đủ năm chỉ khoảng 17–18%. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm, cho thấy thị trường phân hóa mạnh và cơ hội sinh lời trở nên chọn lọc hơn.

Bước sang năm 2026, ông cho rằng luận điểm đầu tư cốt lõi sẽ tập trung vào hai trụ chính là tiêu dùng và hạ tầng. Hai trụ cột này được củng cố bởi nhiều yếu tố: cải cách khu vực tư nhân, cải cách khu vực nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy công nghệ, cùng với làn sóng IPO mới. "Sóng IPO” có thể đến nhanh và mạnh hơn kỳ vọng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chất lượng cao”, chuyên gia cho biết.

Theo ước tính, thị trường sắp đón một lượng vốn mới đáng kể thông qua làn sóng IPO và niêm yết, với ước tính khoảng 28 tỷ USD vốn hóa mới từ các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Thanh khoản thị trường hiện đã vượt cả giai đoạn cao điểm năm 2021, nhưng đây vẫn chưa phải mặt bằng thanh khoản đỉnh, bởi trong 3 năm tới thanh khoản cao hơn hiện tại rất nhiều.

Về dài hạn, chuyên gia không đặt mục tiêu điểm số ngắn hạn, nhưng tin rằng đến năm 2030, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng gấp đôi. Hiện thị trường vẫn hấp dẫn về định giá so với khu vực, song kỳ vọng trong tương lai Việt Nam không chỉ “rẻ hơn” mà sẽ được định giá cao hơn khi chất lượng thị trường được cải thiện.

Về nâng hạng, chuyên gia cho rằng rào cản với FTSE được đánh giá là không lớn, trong khi MSCI mới là yếu tố then chốt. Năm 2026 Việt Nam có khả năng cao vào danh sách theo dõi của MSCI, và nếu CCP vận hành cùng với việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ năm 2028.

Tổng kết lại, chuyên gia Dragon Capital cho rằng sự phát triển của thị trường chứng khoán sẽ song hành với tăng trưởng kinh tế. Trong “kỷ nguyên đổi mới” mới, việc quy mô thị trường tăng gấp đôi trong vòng 4–5 năm là điều hoàn toàn bình thường. Triển vọng dài hạn vẫn rất tích cực, với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì quanh mức 19%/năm. Làn sóng IPO của các doanh nghiệp mới sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong năm 2026.

Theo ông, biến động ngắn hạn 1–2% của thị trường là điều bình thường. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, giữ kim chỉ nam thị trường xuống mạnh là mua, bởi bức tranh từ kinh tế đến chứng khoán 3-5 năm tới vẫn “rất sáng”.