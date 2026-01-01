Giảm tỷ trọng nhóm Vingroup, Dragon Capital sắp tăng mạnh tỷ trọng tại một nhóm cổ phiếu

Giảm tỷ trọng nhóm Vingroup

Tại phiên hỏi đáp sự kiện Investor Day với chủ đề “Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa” , trả lời câu hỏi về việc hiệu suất của DCDS được cho là phụ thuộc lớn vào sự bứt phá của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán của Dragon Capital cho biết cổ phiếu thuộc Vingroup là một trong những nhóm có đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng tuyệt đối của DCDS. Tuy nhiên, xét về hiệu suất tương đối, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vin khỏi cả VN-Index và danh mục DCDS, quỹ vẫn có khả năng vượt trội so với chỉ số trong năm 2025.

Ông Tuấn thừa nhận rủi ro tập trung của DCDS vào nhóm Vingroup vẫn cao hơn so với nhiều quỹ khác trên thị trường. Tuy nhiên, DCDS cũng như các quỹ thuộc Dragon Capital đã chủ động giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu này trong thời gian qua. Hiện nay, nhóm ngân hàng mới là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, vượt xa nhóm Vin.

Về nguyên tắc quản trị rủi ro, chuyên gia khẳng định DCDS tiếp tục kiên định với chiến lược đã xây dựng từ năm 2025: linh hoạt nhưng không định kiến. Hiệu quả của quỹ không đến từ một cổ phiếu hay một nhóm ngành đơn lẻ, mà đến từ nhiều cấu phần trong danh mục.

Theo ông, năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn đối với các nhà quản lý quỹ. Thống kê cho thấy chỉ hơn 17% số cổ phiếu trên thị trường có thể vượt VN-Index trong cả năm, và nếu tách theo hai nửa năm thì con số này trong 6 tháng cuối năm còn thấp hơn đáng kể.

Trong bối cảnh đó, quyết định gia tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu Vin trong năm 2025 là một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn. Tuy nhiên, bước sang năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo, DCDS sẽ tiếp tục rà soát danh mục, đánh giá thị trường để có những điều chỉnh kịp thời, với mục tiêu vừa bảo vệ tài sản, vừa tối ưu hóa lợi suất cho nhà đầu tư.

Cân nhắc gia tăng tỷ trọng nhóm bất động sản

Về băn khoăn của nhà đầu tư về triển vọng ngành bất động sản trong bối cảnh Nghị định 357 về định danh bất động sản có thể làm thay đổi thói quen giao dịch truyền thống, ông Nguyễn Sang Lộc - Giám Đốc Nghiệp vụ Quản lý danh mục, Dragon Capital nhận định đây là một chính sách mang lại lợi ích cho toàn ngành.

Nếu nhìn toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản – từ khâu tích lũy quỹ đất, phát triển dự án đến bán hàng thì nghị định này sẽ góp phần gia tăng tính minh bạch, đặc biệt ở giai đoạn tiếp cận và sở hữu dự án.

Các doanh nghiệp bất động sản trong danh mục của Dragon Capital đều là những đơn vị có thương hiệu, uy tín, quy trình quản trị minh bạch và quỹ đất sạch. Trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sẵn có sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất.

Về việc phân bổ tỷ trọng bất động sản trong danh mục, ông Lộc cho biết đây không phải là một quyết định cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố thị trường. Ở những thời điểm thuận lợi, quỹ có thể gia tăng nhanh tỷ trọng để nắm bắt cơ hội. Ngược lại, nếu môi trường kém tích cực, quỹ sẵn sàng giảm tỷ trọng để kiểm soát rủi ro.

Ông cũng cho rằng các chính sách mới của Chính phủ, dù có thể gây xáo trộn trong ngắn hạn, nhưng về bản chất đều hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn. Những điều chỉnh mang tính “đánh đổi” ở giai đoạn đầu là cần thiết để tạo nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định hơn.

Trong bối cảnh cổ phiếu bất động sản đã giảm sâu trong thời gian qua, ông Lộc nhận định đây có thể là cơ hội đang dần hình thành. Quỹ sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc thời điểm phù hợp để gia tăng mạnh tỷ trọng ngành này trong tương lai.