Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/1/2026

Tin doanh nghiệp

HVX - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân: Thông báo đơn xin từ nhiệm của ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch và ông Trần Việt Hồng - Thành viên HĐQT.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GCB – CTCP Petec Bình Định : Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đã mua 197.000 CP, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 60.100 CP (tỷ lệ 1,49%) lên 257.100 CP, tương ứng tỷ lệ 6,37% và chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch được thực hiện ngày 15/10/2025.

DCV – CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam : Dragon Capital Investment Management Limited đã mua 12.464.118 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0 CP lên 12.464.118 CP, tương ứng tỷ lệ 39,95%. Giao dịch được thực hiện ngày 20/01/2026.

DCV – CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam : Dragon Capital Management (HK) Limited đã bán toàn bộ 12.464.118 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 12.464.118 CP (39,95%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch được thực hiện ngày 20/01/2026.

BKG - Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam: Cổ đông lớn Nguyễn Văn Hưng đã bán 1.000.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.741.500 CP (tỷ lệ ~ 3,8%), không còn là cổ đông lớn. Thời gian thực hiện giao dịch từ 31/12/2025 đến ngày 23/01/2026.

TVB - Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản T - Corp đã mua 708.600 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 78.421.256 cổ phiếu, tỷ lệ 71,87%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/01/2026.

OPC - Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC : Trịnh Xuân Vương đã mua 100.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 9.060.353 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 14,15% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/1/2026 đến 22/1/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VRG – CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam : Ủy viên HĐQT Phạm Thị Tuyết đăng ký mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước giao dịch là 10.000 CP (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/01/2026 đến 13/02/2026.