MBS hoàn tất phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu ESOP cho 309 nhân viên

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MCK: MBS, sàn HNX) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 22/1/2026, MBS đã hoàn tất phân phối gần 8,6 triệu cổ phiếu ESOP cho 309 người lao động trong công ty. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 2/2026.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. 50% lượng cổ phiếu được giải tỏa sau 3 năm và 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ được giải tỏa sau 5 năm.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MBS đã thu về khoảng gần 86 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP nêu trên. Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này vào mục đích bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Ảnhn minh họa

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của MBS tăng từ hơn 6.587 tỷ đồng lên hơn 6.673 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây MBS đã có văn bản hông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 23/2/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 3/2026; thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm trưng bày sẽ được công bố tại Thông báo mời dự Đại hội thường niên năm 2026.

Tại đại hội, MBS dự kiến trình trình cổ đông xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tổng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương án hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị năm 2025;

Cổ đông cũng dự kiến thông qua một số tờ trình về Báo cáo tài chính chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026; thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026; việc niêm yết trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027;... và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).