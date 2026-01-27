TVC tăng sở hữu lên gần 72% vốn tại TVB

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (MCK: TVC, sàn HNX) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán T-Cap (MCK: TVB, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026, TVC đã mua vào thành công 708.600 cổ phiếu trong tổng số 800.000 cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, TVC tăng sở hữu cổ phiếu TVB từ hơn 77,7 triệu cổ phiếu lên hơn 78,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 69,33% lên 71,87% vốn.

Được biết, hai pháp nhân nêu trên có cùng Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Hằng. Bà Hằng cũng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

Chứng khoán T-Cap là tên gọi mới của Chứng khoán Trí Việt

Trong một diễn biến khác, trước đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở TVB về việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.

Theo đó, qua theo dõi và kiểm tra, HoSE nhận thấy ngày 22/12/2025 công ty đã thực hiện mua lại gần 2,98 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức thực hiện chuyển quyền sở hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhưng không công bố thông tin theo quy định.

Do đó, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị TVB phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động âm hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng báo âm hơn 6,9 tỷ đồng. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 22,8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, TVB mang về doanh thu hoạt động gần 90,9 tỷ đồng, giảm 50,6% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 20,9 tỷ đồng, giảm 83,4%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TVB giảm 3,2% so với đầu năm, xuống còn gần 1.144,6 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gần 253,1 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; các khoản phải thu khác hơn 467,8 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 30,4 tỷ đồng, giảm 6,7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn gần 17,1 tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng nợ.