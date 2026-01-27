Một doanh nghiệp bất động sản "thắng lớn" nhờ ôm cổ phiếu VHM và HPG, lãi tăng bằng lần trong năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã: NDN) đã công bố BCTC quý 4/2025. Trong kỳ, doanh thu thuần đạt gần 6,6 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu nguồn thu của NDN tới từ doanh thu tài chính với hơn 48 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2025, danh mục đầu tư chứng khoán của NDN bao gồm các mã HPG - Hòa Phát, VHM - Vinhomes, DGC - Hóa chất Đức Giang, PVT – PVTrans, DGW – Digiworld…

Trong đó, khoản đầu tư vào cổ phiếu VHM đang ghi nhận mức sinh lời cao nhất, tạm lãi khoảng 131% so với giá gốc. Khoản đầu tư vào HPG cũng đang tạm lãi khoảng 36%.

Ở chiều ngược lại, NDN nâng giá gốc khoản đầu tư vào DGC từ 25,6 tỷ đồng lên 64,4 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua và tạm lỗ khoảng 5% so với giá gốc.

Kết quả, NDN lãi sau thuế gần 24 tỷ, trái ngược khoản lỗ gần 6 tỷ trong quý 4/2024.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của NDN đạt gần 27 tỷ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt 185 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2024, trong đó riêng lãi đầu tư chứng khoán chiếm tới 173 tỷ đồng.

Doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 169 tỷ đồng trong cả năm 2025, gấp gần 5 lần năm trước.