Một công ty chứng khoán vừa tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, MCK: VUA) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Theo đó, SBSI đã hoàn tất phân phối 166,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về 1.661 tỷ đồng. Trong đó, SBSI sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 411 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và 50 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Đồng thời, Chứng khoán Stanley Brothers tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 33,9 triệu đơn vị lên tối đa 200 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng tức gấp 5,8 lần.

Theo công bố có 6 nhà đầu tư tổ chức tham gia đợt chào bán cổ phiếu này. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang mua 40,9 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh mua 42,4 triệu cổ phiếu, Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam mua 40,92 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH MTV Vipico mua 25,8 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trọng Hưng và Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh, mỗi doanh nghiệp mua 8 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán, 6 nhà đầu tư nói trên sở hữu tổng cộng 97,79% vốn điều lệ SBSI.

Phần lớn các pháp nhân tham gia đợt chào bán đều có mối liên hệ mật thiết với nhóm ROX Group của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Trong đó, có 4 nhà đầu tư đều cùng thâu tóm cổ phần tại SBSI hồi tháng 8/2025 là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang (TNI Nam Quang), Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico), Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam (Gen Cons Việt Nam).

Đầu tiên, TNI Nam Quang là chủ đầu tư một số khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha), khu công nghiệp Tân Trường (quy mô 198 ha) và Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng) quy mô 198ha.

Thứ hai, Vipico là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Rox Signature; tổng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.

Thứ ba là BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

Thứ tư là Gen Cons Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2015 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam. Tháng 12/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Rox Cons Việt Nam. Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025) là Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam như hiện tại.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Gen Cons Việt Nam đang sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh (Xây dựng Hưng Thịnh) được thành lập tháng 10/2015, trụ sở tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài tư, phường Sài Đồng, quận Long Biên (cũ), Hà Nội.

Xây dựng Hưng Thịnh hợp tác cùng Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ để kinh doanh, khai thác 9.172,8 m2 sàn thương mại dịch vụ, văn phòng tòa HH thuộc dự án TNR Gold Seasons (số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội).

