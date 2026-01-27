Chuyện gì đây: Chủ tịch một công ty chứng khoán xin từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận 2025 gấp 16 lần

Ngày 27/01/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đào Lê Huy. Ông Huy xin từ nhiệm từ ngày 27/1 vì lý do cá nhân.

Được biết, ông Huy (SN 1973), trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Tài chính – ĐH Delhi – Ấn Độ.

Mới đây, Haseco đã báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phân phối 100 triệu cổ phiếu cho 17 nhà đầu tư trong nước với giá 10.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng 50% số tiền thu về để chi cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và 50% chi vào hoạt động cho vay ký quỹ. Toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân sau khi kết thúc đợt chào bán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Haseco tăng từ hơn 291,8 tỷ đồng lên mức hơn 1.291,8 tỷ đồng, tức gấp 4,4 lần.

Về tình hình kinh doanh, theo kế hoạch kinh doanh, năm 2025, HAC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đạt hơn 72 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 4,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 49% so với kết quả năm 2024.

Theo BCTC quý 4 mới công bố, lũy kế cả năm 2025, Haseco lãi trước thuế gần 45 tỷ đồng, gấp 16 lần năm trước.