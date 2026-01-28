Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá heo ‘hạ nhiệt’, lợi nhuận của Dabaco ‘bốc hơi’ gần 38% trong quý IV/2025

Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu quý IV/2025 tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do giá lợn hơi đi xuống. Dù vậy, lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp vẫn vượt gần 50% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần ghi nhận hơn 3.729 tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý IV/2024.

Tuy nhiên, do áp lực từ giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp của Dabaco giảm từ gần 530,5 tỷ đồng xuống còn gần 452,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 21,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết ghi nhận gần 2,1 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, trong quý IV/2025, chi phí tài chính của Dabaco giảm từ 70,7 tỷ đồng xuống còn 63,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 3,7%, lên gần 125,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 100,9 tỷ đồng lên gần 106,7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng đạt gần 148,6 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Dabaco, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2025 giảm là do giá lợn hơi giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến kết quả của các công ty chăn nuôi trong tập đoàn giảm.

Ở chiều ngược lại, trong kỳ, các công ty chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đạt lợi nhuận 53,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ 88,8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Dabaco mang về doanh thu thuần gần 14.897,7 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.506,8 tỷ đồng, tăng 96%.

Năm 2025, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 149,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Dabaco tăng 13,1% so với đầu năm, lên mức hơn 15.976,7 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 6.358,1 tỷ đồng, tương đương chiếm 39,8% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 1.855,2 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 1.750 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 7.907,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 5.876,6 tỷ đồng, chiếm 74,3% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

