Danh sách 74 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin trong quý 1/2026

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) bổ sung cổ phiếu GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế do vi phạm pháp luật thuế.

Cụ thể, Gỗ Đức Thành bị xử phạt hành chính hơn 71 triệu đồng vì có hành vi khai sai, sử dụng hóa đơn không còn giá trị sử dụng dẫn đến tăng số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) được hoàn, thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp và khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp. Không kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 197 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Gỗ Đức Thành phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 140 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 06/01/2026. Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế phải nộp là hơn 408 triệu đồng.

Tính đến ngày 28/1/2026, số lượng cổ phiếu bị cắt margin lên tới 74 mã, trong đó có nhiều mã quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, APH, DTL, DLG, NVT, HAS, SMC, TDH, TLH, TMT, VCA, TNI, HVN, LDG, DQC, VNE, TCR... ﻿

Một số cổ phiếu bị cắt margin với nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như VCK, VPX, TCX, MCH, NTC , TAL, TSA,...

Bên cạnh đó, danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý 1 còn có mã bị hủy niêm yết như BBC, SVI hay doanh nghiệp chậm CBTT BCTC đã soát xét/kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn CBTT như VMD hay HID.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 74 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.