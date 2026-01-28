Chuyện gì đây: Giá bạc Thượng Hải tăng vọt 60% từ đầu năm, lập kỷ lục chưa từng có

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, giá bạc vật chất tại Thượng Hải sáng 28/1 đã vọt lên trên 130 USD/oz, tương ứng mức tăng gần 60% từ đầu năm 2026, qua đó tiếp tục thiết lập kỷ lục mới.

Ở nửa kia địa cầu, giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) cũng bật tăng lên đỉnh 114 USD/oz. Như vậy, chênh lệch giữa hai thị trường theo đó nới lên khoảng 16,5 USD/oz, chỉ “kém” kỷ lục của phiên trước 18,7 USD/oz một khoảng không lớn.

Trong nước, giá bạc thỏi 1kg niêm yết tại Phú Quý cũng đã tăng lên mức kỷ lục, với 114,5 triệu đồng theo chiều mua vào và 118,1 triệu đồng theo chiều bán ra.

Khắp nơi, cơn khát bạc vật chất được đẩy lên cao độ, vượt xa thị trường “bạc giấy” dù cũng đang rất nóng. Nhiều nhà bán lẻ kim loại quý hàng đầu thế giới đã phải từ chối đơn hàng nhỏ lẻ để đảm bảo tiến độ và chất lượng trước sự khan hiếm nguồn cung nguyên liệu chưa từng có trong lịch sử.

Mới nhất, APMEX thông báo áp dụng mức đơn hàng tối thiểu là 500 USD cho các giao dịch trực tuyến. CEO Ken Lewis giải thích rằng các đơn hàng nhỏ lẻ chiếm tới 50% tổng số lượng đơn hàng nhưng lại gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành đang quá tải. “Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể để chúng tôi trở lại mức dịch vụ mà khách hàng đã mong đợi. Tôi hy vọng mức tối thiểu này chỉ kéo dài trong một tuần và mong các bạn kiên nhẫn”, CEO APMEX nhấn mạnh.

Một chi tiết đáng báo động trong thư của CEO APMEX là việc sản lượng của xưởng đúc nội bộ đã sụt giảm tới 50%. Xưởng này sản xuất 90% các sản phẩm mang thương hiệu APMEX. Do đó, sản lượng sẽ bị ảnh hưởng khoảng 50%, điều này sẽ làm cho thời gian dự kiến bán trước sản phẩm bạc tăng thêm khoảng 3–5 ngày so với tuần trước.

Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại BofA cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD. Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng.

Ngoài yếu tố trú ẩn tương tự vàng, bạc còn được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Kim loại này là vật liệu không thể thay thế trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao. BofA trong báo cáo gần đây đã phải thừa nhận rằng nhu cầu bạc cho năng lượng tái tạo đang tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn cung lại không mở rộng tương ứng.