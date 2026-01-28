Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đây: Giá bạc Thượng Hải tăng vọt 60% từ đầu năm, lập kỷ lục chưa từng có

28-01-2026 - 10:18 AM | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đây: Giá bạc Thượng Hải tăng vọt 60% từ đầu năm, lập kỷ lục chưa từng có

Ở nửa kia thế giới, giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) cũng bật tăng lên đỉnh 114 USD/oz.

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, giá bạc vật chất tại Thượng Hải sáng 28/1 đã vọt lên trên 130 USD/oz, tương ứng mức tăng gần 60% từ đầu năm 2026, qua đó tiếp tục thiết lập kỷ lục mới.

Ở nửa kia địa cầu, giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) cũng bật tăng lên đỉnh 114 USD/oz. Như vậy, chênh lệch giữa hai thị trường theo đó nới lên khoảng 16,5 USD/oz, chỉ “kém” kỷ lục của phiên trước 18,7 USD/oz một khoảng không lớn.

Trong nước, giá bạc thỏi 1kg niêm yết tại Phú Quý cũng đã tăng lên mức kỷ lục, với 114,5 triệu đồng theo chiều mua vào và 118,1 triệu đồng theo chiều bán ra.

Khắp nơi, cơn khát bạc vật chất được đẩy lên cao độ, vượt xa thị trường “bạc giấy” dù cũng đang rất nóng. Nhiều nhà bán lẻ kim loại quý hàng đầu thế giới đã phải từ chối đơn hàng nhỏ lẻ để đảm bảo tiến độ và chất lượng trước sự khan hiếm nguồn cung nguyên liệu chưa từng có trong lịch sử.

Mới nhất, APMEX thông báo áp dụng mức đơn hàng tối thiểu là 500 USD cho các giao dịch trực tuyến. CEO Ken Lewis giải thích rằng các đơn hàng nhỏ lẻ chiếm tới 50% tổng số lượng đơn hàng nhưng lại gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành đang quá tải. “Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể để chúng tôi trở lại mức dịch vụ mà khách hàng đã mong đợi. Tôi hy vọng mức tối thiểu này chỉ kéo dài trong một tuần và mong các bạn kiên nhẫn”, CEO APMEX nhấn mạnh.

Một chi tiết đáng báo động trong thư của CEO APMEX là việc sản lượng của xưởng đúc nội bộ đã sụt giảm tới 50%. Xưởng này sản xuất 90% các sản phẩm mang thương hiệu APMEX. Do đó, sản lượng sẽ bị ảnh hưởng khoảng 50%, điều này sẽ làm cho thời gian dự kiến bán trước sản phẩm bạc tăng thêm khoảng 3–5 ngày so với tuần trước.

Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại BofA cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD. Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng.

Ngoài yếu tố trú ẩn tương tự vàng, bạc còn được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Kim loại này là vật liệu không thể thay thế trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao. BofA trong báo cáo gần đây đã phải thừa nhận rằng nhu cầu bạc cho năng lượng tái tạo đang tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn cung lại không mở rộng tương ứng.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu một cá mập từ khi lên sàn chỉ biết mỗi "màu tím", Tổng Giám đốc nói gì?

Cổ phiếu một cá mập từ khi lên sàn chỉ biết mỗi "màu tím", Tổng Giám đốc nói gì? Nổi bật

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Chứng khoán giảm mạnh là mua, bức tranh 3-5 năm tới vẫn rất sáng

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Chứng khoán giảm mạnh là mua, bức tranh 3-5 năm tới vẫn rất sáng Nổi bật

Chuyên gia Dragon Capital dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh trong quý 1

Chuyên gia Dragon Capital dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh trong quý 1

07:17 , 28/01/2026
Phiên 27/1: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips

Phiên 27/1: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips

15:50 , 27/01/2026
Công ty phát hành Stablecoin lớn nhất thế giới vừa mua thêm 27 tấn vàng

Công ty phát hành Stablecoin lớn nhất thế giới vừa mua thêm 27 tấn vàng

15:18 , 27/01/2026
Chuyện gì đây: Chủ tịch một công ty chứng khoán xin từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận 2025 gấp 16 lần

Chuyện gì đây: Chủ tịch một công ty chứng khoán xin từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận 2025 gấp 16 lần

15:08 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên