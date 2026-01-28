Biwelco tăng sở hữu lên hơn 10% vốn tại Biwase

Mới đây, CTCP Đầu tư và Xây dựng Biwelco (tên cũ là CTCP Xây lắp - Điện Biwase) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE).

Theo đó, Biwelco vừa mua vào thành công gần 2,9 triệu cổ phiếu BWE. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 21/1/2026 mua vào 1,9 triệu cổ phiếu; chỉ sau đó 1 ngày (ngày 22/1/2026) mua vào tiếp 932.300 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Biwelco đã tăng sở hữu cổ phiếu BWE từ gần 19,8 triệu cổ phiếu lên hơn 22,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,989% lên 10,296% vốn tại Biwase.

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo này cho thấy, loạt lãnh đạo của Biwelco cũng đang sở hữu cổ phiếu BWE. Cụ thể, ông Nguyễn Hiền Triết- Chủ tịch HĐQT đang sở hữu hơn 4,5 triệu cổ phiếu BWE (tỷ lệ 2,058%); ông Văn Kim Hùng Phong- Tổng Giám đốc sở hữu 5.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,002%); bà Phùng Thị Tuyết Sương- Trưởng Ban kiểm soát nắm 15.770 cổ phiếu (tỷ lệ 0,007%); ông Nguyễn Anh Dũng- Thành viên HĐQT nắm 63.908 cổ phiếu (tỷ lệ 0,029%) và bà Thạch Thị Thu Trang- Kế Toán trưởng nắm 14.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,006%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, Biwase mang về doanh thu thuần gần 874,1 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 184,2 tỷ đồng, tăng 103,8%.

Lũy kế cả năm 2025, Biwase mang về doanh thu thuần gần 3.057,4 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 810,7 tỷ đồng, tăng 48,5%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Biwase tăng 4,1% so với đầu năm, lên mức hơn 12.404,1 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận hơn 5.143,2 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.947,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 5.517,6 tỷ đồng, chiếm 79,4% tổng nợ.