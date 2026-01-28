SVT bị xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn

Ảnh minh họa

Ngày 27/1/2026, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech, MCK: SVT) đã nhận được quyết định của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Theo quyết định này, Savitech đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp năm 2016-2020, thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2016-2020 theo quy định; Không lập 4 hóa đơn khi thực hiện chuyển nhượng vốn.

SVT bị phạt tiền hơn 1,2 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiểu số tiền thuế GTGT phải nộp tháng 12/2020 (tiểu

mục 4254); hơn 500.000 đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp năm 2020 (tiểu mục 4254); 6 triệu đồng đối với hành vi không lập 4 hóa đơn với số tiền (tiểu mục 4254).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị truy thu hơn 194,5 triệu đồng tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước và số tiền chậm nộp tiền thuế hơn 150,4 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 19/1/2026. Savitech có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 19/1/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 7,4 tỷ đồng, tăng gần 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 8,4 tỷ đồng lên gần 13,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân ảnh hưởng chênh lệch phát sinh là do Hoạt động kinh doanh giáo dục phổ thông trực tiếp được triển khai từ đầu niên học 2025-2026 theo nghị quyết của HĐQT đã tạo sự tăng trưởng gấp nhiều lần doanh thu quý này so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, nguồn thu nhập tài chính từ cổ tức được chia được các công ty liên kết thống nhất phân chia trong quý này nên hiệu quả về đầu tư tài chính quý IV/2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.