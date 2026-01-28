Vinaconex đề cử loạt nhân sự cấp cao tại công ty con vừa thâu tóm

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen, mã: VIW) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội sẽ diễn ra sáng 29/1/2026 tại tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Nội dung chính của đại hội là kiện toàn nhân sự.



Viwaseen công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) đề cử 5 ứng viên vào HĐQT Viwaseen gồm: ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu, ông Vũ Mạnh Hùng, ông Hoàng Thiệu Bảo và ông Cao Hải Tháp.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông (SN 1966) hiện giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinaconex. Ông Đông đang là người được ủy quyền đại diện 50 triệu cổ phần VIW.

Tiếp đến ông Dương Văn Mậu (SN 1978) hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Vinaconex. Ông Mậu đang được ủy quyền đại diện cho gần 7 triệu cổ phần VIW.

Ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1977) là Giám đốc Ban đối ngoại pháp chế kiêm người phụ trách quản trị công ty tại VCG. Ông Hoàng Thiệu Bảo (SN 1987) hiện là Phó Giám đốc ban xây dựng tại VCG. Ông Cao Hải Tháp (SN 1979) hiện là thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Dung Quất, công ty thành viên của Vinaconex.

Bên cạnh đó, Vinaconex đề cử 3 nhân sự vào Ban Kiểm soát Viwaseen, gồm ông Vũ Văn Mạnh, bà Trần Thị Kim Oanh và ông Vũ Đức Thịnh. Trong đó, ông Vũ Văn Mạnh và bà Trần Thị Kim Oanh lần lượt là Trưởng ban và Thành viên Ban Kiểm soát Vinaconex. Còn ông Vũ Đức Thịnh hiện là Phó Giám đốc ban Đầu tư của VCG.

Ở chiều ngược lại, đại hội sẽ miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, ông Vũ Đoàn Chung và ông Nguyễn Duy Hùng. Đại hội cũng đồng thời miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát là bà Bùi Khánh Linh, ông Nguyễn Thị Ngọc Diệp và ông Vũ Thành Công.

Vinaconex mới nắm quyền chi phối tại Viwaseen sau khi nhận chuyển nhượng gần 57 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 98,16% vốn từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) hồi cuối năm 2025. Sau biến động công ty mẹ, Viwaseen tiến hành "thay máu" bộ máy lãnh đạo.

Viwaseen có vốn điều lệ 580 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng; thi công, tổng thầu; tư vấn và tổng thầu tư vấn thiết kế các hệ thống cấp – thoát nước, xử lý nước thải, ô nhiễm và vệ sinh môi trường. Doanh nghiệp cũng tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và các dịch vụ thương mại liên quan.