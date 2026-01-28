Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

28-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.834 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index giảm mạnh dưới áp lực của nhóm Vingroup. Chốt phiên chỉ số giảm 27,59 điểm tại 1.802 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 33.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.777 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 342 tỷ đồng. Theo sau, GAS là mã tiếp theo được gom mạnh 158 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN và PVD cũng được mua lần lượt 88 và 74 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 405 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VNM cũng bị "xả" 371 tỷ đồng và 240 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 61 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, VFS, IVS.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 26 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 6 tỷ, IDC, MBS, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 76 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 9 tỷ đồng. Theo sau, MSR và MZG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại F88, VGT,...

Mai Chi

