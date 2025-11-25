Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Cổ phiếu Vietjet Air (VJC) của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp qua đó lập đỉnh mới 219.100 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của hãng hàng không này cũng theo đó lập kỷ lục gần 130.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần hồi đầu năm.

Cổ phiếu VJC “bốc đầu” đẩy tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng chóng mặt﻿.﻿ Theo cập nhật từ Forbes, tại ngày 25/11, nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam có khối tài sản lên đến 4,8 tỷ USD, xếp thứ 832 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo tính toán của Forbes, tài sản của bà Thảo chỉ kém duy nhất tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Vietjet Air đang có kế hoạch phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu . Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ số vốn tăng thêm 1.183 tỷ đồng sẽ được Vietjet Air sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh thị trường, cải thiện năng lực đấu thầu và đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet Air đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet Air khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters cho biết, theo nguồn tin thân cận giấu tên, VietJet (VJC) đang lên kế hoạch nối lại việc sử dụng máy bay của COMAC sau một tháng tạm ngừng. Tháng trước, Vietjet đã tạm dừng các chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến điểm du lịch nổi tiếng Côn Đảo sau khi hợp đồng thuê hai máy bay COMAC C909 từ Chengdu Airlines của Trung Quốc trong 6 tháng đã hết hạn, với lý do chi phí cao và những thách thức về quy định.

Theo tin từ Reuters, các chuyến bay của Vietjet đến Côn Đảo sẽ được nối lại vào ngày 25/11, với 4 chuyến bay mỗi ngày. Tài liệu công ty được Reuters xem xét không nêu chi tiết về mẫu máy bay sẽ được sử dụng, nhưng hai nguồn tin cho biết việc gia hạn hợp đồng thuê 6 tháng với Chengdu Airlines sẽ đưa máy bay C909 trở lại phục vụ.﻿