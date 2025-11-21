Chuyện gì đang xảy ra với Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Liên tục phá đỉnh, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tạo nên con sóng đặc biệt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tính từ đầu năm, VIC đã tăng gần 470% thị giá, đóng cửa phiên 21/11 tại mức 229.700 đồng/cp.

Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó tăng gần 730.000 tỷ từ đầu năm, lên lập kỷ lục mới gần 885.000 tỷ đồng (~33 tỷ USD). Lịch sử 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chưa từng chứng kiến mức tăng vốn hóa “không tưởng” như thế này. Chỉ tính riêng mức tăng từ đầu năm của Vingroup đã lớn hơn tất cả cổ phiếu khác trên sàn.

Với vốn hóa hiện tại, Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán, bỏ xa top phía sau. Giá trị tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thậm chí còn vượt xa tổng vốn hóa của 2 ngân hàng lớn nhất thị trường là Vietcombank và BIDV. Đây là một bước đại nhảy vọt khi bước vào năm 2025 Vingroup vẫn còn nằm ngoài top 10 vốn hóa.

Cổ phiếu VIC tăng “bốc đầu” đẩy tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng phi mã. Chỉ tính riêng trên sàn chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup đã lên đến hơn 500.000 tỷ đồng, con số lớn hơn giá trị vốn hóa của tất cả các cổ phiếu trên sàn chứng khoán ngoại trừ Vingroup.

Còn theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tại ngày 21/11, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản hơn 21 tỷ USD, đứng thứ 109 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ngoài ra, một phần không nhỏ tài sản của ông Vượng còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp Việt đang niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 8 tỷ USD.

Trở lại với Vingroup, cổ đông của tập đoàn đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của Vingroup đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước .

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Tại Quảng Ninh, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Bên cạnh đó, VinSpeed – đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô thành phố đến Cần Giờ.

Nhìn chung, với Nghị quyết 68 mở đường cho kinh tế tư nhân tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia, Vingroup là một trong những tập đoàn tư nhân tích cực tham gia vào các dự án hạ tầng, năng lượng,… Điều này cũng góp phần làm gia tăng kỳ vọng của nhà đầu tư vào tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.