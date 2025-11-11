Chuyện gì đây: Công ty chỉ 2 nhân viên báo lãi 9 tháng tăng đột biến 3.700% so với cùng kỳ

CTCP An Trường An (UPCoM: ATG) đã công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần 54 tỷ đồng, tăng 951% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh hơn (+993%) lên 50 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 6%, so với mức 10% cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 3 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm nhẹ 8% xuống 800 triệu đồng.

Điểm nhấn lớn nhất trong kỳ là khoản lợi nhuận khác 27 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước và sau thuế đều đạt 30 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ gần 400 triệu của quý 3 năm trước. ATG cho biết đây là khoản lãi từ xử lý công nợ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, ATG ghi nhận doanh thu 51 tỷ đồng, tăng 298% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận gộp đạt 5 tỷ đồng, tăng 30%; biên gộp đạt 10%, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 31% cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 30 tỷ đồng, tăng hơn 3.700% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận khác 27 tỷ đồng trong quý 3, trong khi hoạt động kinh doanh chính vẫn ghi nhận biên lợi nhuận khá mỏng.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản đạt gần 94 tỷ, gấp lần 11 lần đầu năm. Lỗ lũy kế vẫn ghi nhận gần 128 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2025, vốn chủ sở hữu gần 31 tỷ, tăng đáng kể so với mức 165 triệu hồi đầu năm. Tại thời điểm cuối quý 3, ATG có 2 nhân viên.

Mới đây, ATG đã hé lộ phương án tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ, đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh, chiến lược hoạt động đến hết năm 2030, góp vốn thành lập công ty công nghệ Blockchain và AI và một số vấn đề khác.

Cụ thể ATG muốn phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về đạt 200 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước như IDG, cổ đông Hàn Quốc và Chứng khoán APG. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ATG sẽ tăng lên 252,2 tỷ đồng.

Về số vốn 200 tỷ đồng thu về, ATG dự kiến huy động thêm 100 tỷ đồng vốn vay và thành lập Công ty TNHH MTV ATG Planet Stone tại Thanh Hóa.

Sang tới năm 2026, ATG dự kiến sẽ chấm dứt tình trạng âm vốn chủ sở hữu, đồng thời góp vốn thành lập Công ty ABI PLANET tại Khu công nghệ Đà Nẵng, tập trung vào Blockchain và AI; mời các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm trong Blockchain và Tài sản số (BTC, ETH...) làm cổ đông chiến lược; tiếp tục phát hành tăng vốn theo các hình thức hợp pháp để đầu tư vào kho Tài sản số khi pháp luật cho phép.

Lộ trình đến năm 2030, ATG lên mục tiêu đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain và AI trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, và quản trị; đạt doanh thu 1.000 tỷ VND/năm và lợi nhuận 150 tỷ VND/năm.



